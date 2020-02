Van international bij Aruba tot defensieve doelpuntenmachine: Denzel Dumfries jaagt record Vertonghen na NVE

10 februari 2020

18u11

Denzel Dumfries is op recordjacht. Zes jaar geleden stond de rechtsachter nog op de loonlijst van amateurclub BVV Barendrecht, vandaag is hij twee doelpunten verwijderd van het eeuwrecord van een verdediger in Nederland, momenteel op naam van... Jan Vertonghen.

Het is snel gegaan voor Denzel Dumfries. De Nederlander met roots in Aruba groeide op in Rotterdam, maar werd er niet meteen ontdekt door Feyenoord of Sparta. Tot zijn 18de speelde hij voor de Nederlandse amateurs BVV Barendrecht, een club in de rand van Rotterdam.

In 2014, toen hij nog steeds in de Nederlandse amateurklasse speelde, werd hij opgeroepen voor Aruba. Hij speelde er twee wedstrijden en lukte zelfs een prachtgoal. Hij speelde zich ermee in de kijker van Sparta Rotterdam, waar hij drie jaar zou spelen en promotie naar de Eredivisie afdwong. Hij werd dat seizoen ook bekroond tot “Golden Bull”, de beste belofte in de tweede klasse. Die eer was eerder ook al weggelegd voor onder meer Dries Mertens.

In 2018 werd de vleugelverdediger, ondanks zijn optredens voor Aruba, opgeroepen voor het Nederlandse elftal door Ronald Koeman. Bij Aruba kwam hij namelijk alleen vriendschappelijk in actie. Negen caps zijn momenteel zijn deel.

Na een sterk seizoen bij Heerenveen maakte hij zijn droomtransfer naar PSV, waar hij dit seizoen het mooie weer maakt. Hij maakte er dit seizoen al zes doelpunten en is zo op weg om het eeuwrecord van ene Jan Vertonghen te breken als best scorende verdediger in één seizoen.

Op recordjacht

Jan Vertonghen maakte in het seizoen 2011/2012 acht doelpunten namens Ajax, exclusief strafschoppen. Daarmee is de Rode Duivel deze eeuw de verdediger met de meeste velddoelpunten in een eredivisieseizoen. Héctor Moreno, die in het seizoen 2016/2017 zeven keer scoorde namens PSV, volgt Vertonghen op de voet. Ter vergelijking: in onze Belgische competitie is Davy De fauw de best scorende verdediger. Hij is bij Zulte Waregem goed voor vier treffers.

Dumfries staat met zes goals momenteel op de gedeelde derde plaats. Daarbij worden benutte strafschoppen niet meegerekend. Na 2000 waren er in totaal elf andere verdedigers die zes keer scoorden in een seizoen. De rechtsachter drukt met name de laatste weken zijn stempel op het scoreformulier. Hij maakte drie van de laatste zes PSV-treffers. In het seizoen 2010/2011 was Andreas Granqvist liefst elf keer trefzeker namens FC Groningen, al scoorde de Zweed daarvan zes doelpunten vanaf de strafschopstip.

In totaal staat de teller van Dumfries op veertien doelpunten in de eredivisie. Van alle spelers die alleen als verdediger speelden, is de weg naar het totale eeuwrecord nog ver. Ook dat is in handen van Jan Vertonghen. In zijn periode bij Ajax maakte hij in totaal 26 goals in de eredivisie, bij Tottenham scoorde hij er dusver 13 keer.