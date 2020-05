Van Basten snoeihard voor ‘rare tussenoplossing’ van KNVB: “Met gezond verstand niet uit te leggen” NVE

04 mei 2020

12u33

Bron: AD.nl 0 Eredivisie Marco van Basten neemt geen blad voor de mond. In een interview bij het Algemeen Dagblad haalt de Nederlander uit naar de beslissing van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) om geen kampioen of degradant uit te roepen in de Eredivisie. Volgens hem had de competitie nietig verklaard moeten worden. “Het draait om geld, geld, geld.”

“Ik vind de keuze van de KNVB onbegrijpelijk.” Een duidelijk statement van de voormalige aanvaller van de Nederlandse nationale ploeg. “De competitie is niet afgemaakt, onvoltooid. Terecht lijkt me, er is sprake van overmacht, en het bedwingen van de coronacrisis is nu een stuk belangrijker. Maar de enige zuivere manier is dan om de competitie nietig te verklaren, net als bij de amateurs.”

FC Utrecht speelde een wedstrijd minder dan Willem II en had een beter doelsaldo, maar greep toch naast een Europees ticket. “Als je de stand had geschrapt, was alles in elk geval duidelijk geweest. Deze oplossing kán toch helemaal niet? Met normaal gezond verstand is dit toch niet uit te leggen?

“De Europese voetbalbond heeft zich op een heel ongepaste manier heel dwingend opgesteld richting de nationale bonden, aangezien de UEFA aan de leiband ligt van de rijke Europese clubs. Het draait om geld, geld, geld”, besluit van Basten.

Lees ook:

Aad De Mos waarschuwt Pro League voor Nederlands scenario: “Een verschrikking. Zo’n stemming kan jaren nazinderen”