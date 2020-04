Trainer van niet promoverend Cambuur woedend: “Grootste schande uit Nederlandse sportgeschiedenis”

24 april 2020

17u54

Bron: AD 8 Eredivisie Cambuur is woedend dat het volgend seizoen opnieuw uitkomt in de Keuken kampioen Divisie (de tweede klasse in het Nederlandse voetbal). De club uit Leeuwarden rekende als koploper op promotie, maar vist toch achter het net.

De directie van de KNVB heeft op basis van een videocall met de Nederlandse profploegen besloten geen promotie-degradatieregeling te hanteren voor het seizoen 2019/2020. ADO en RKC - tamelijk kansloos op de zeventiende en achttiende plaats in de Eredivisie - halen opgelucht adem. Voor kandidaat-promovendus Cambuur is het een zure appel om doorheen te bijten. Zij stonden soeverein aan kop in de Keuken Kampioen Divisie.

De ploeg kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing. De coach van Cambuur reageerde in eerste instantie woedend bij AD. Henk de Jong: “Dit is de grootste schande uit de geschiedenis van de Nederlandse sport. Je zal hier maar verantwoordelijk voor zijn. Alles was in ons voordeel. Ik vind ook dat de Keuken Kampioen Divisies hiermee de nek om wordt gedraaid. Ik zou dit overlaten aan de beste advocaten, maar dat is mijn persoonlijke mening.”

