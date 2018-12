Slim of toch vooral gemeen? Feyenoord-fan gooit tweede bal op het veld bij kans voor PSV op late 2-2 ODBS

02 december 2018

18u13

Bron: AD.nl/Telenet PlaySports 4 Eredivisie Het Legioen speelde vanmiddag een grote rol bij de topper tussen Feyenoord en PSV (2-1). Niet alleen zong de Feyenoord-aanhang zich de kelen schor, maar ook op minder fraaie wijze. Bij 2-1 en een PSV-kans op de gelijkmaker gooide een supporter een tweede bal op het veld. Slim of toch vooral gemeen?

Steven Bergwijn kreeg kort na zijn 2-1 ook een goede kans op de 2-2, maar Feyenoord-doelman Justin Bijlow bracht redding. Daarna leek er nog een rebound te komen, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd gedwongen om het spel stil te liggen omdat er vanuit het thuispubliek een tweede bal in het veld werd gegooid. Een scheidsrechtersbal was het gevolg. Vooral PSV-rechtsback Denzel Dumfries maakte zich enorm boos richting het gedeelte van de fans waar de bal vandaan kwam.

De beste verdediger bij @Feyenoord , de twaalfde man! 🙈😆 pic.twitter.com/1BwAwESCht Play Sports(@ playsports) link

Stadionspeaker Peter Houtman verzocht de supporters van Feyenoord even later om geen ballen meer in het veld te gooien en deze bij de ballenjongens in te leveren, maar daar wenste niet iedereen aan mee te werken. Het bleef uiteindelijk bij 2-1, waardoor PSV zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie slikte.

75 - Wat gebeurt hier?



Een levensgrote kans voor PSV op de gelijkmaker, maar dan gooit er plots iemand in het vak van de Feyenoord-supporters een tweede bal in het veld.#FEYPSV 2-1 PSV(@ PSV) link