Ruud Gullit ziet hoe voetbalwereld kreunt onder coronacrisis: “Makkelijk om op voetballers te schieten” Sjourd Mossou

11 april 2020

09u35

Bron: AD.nl 0 Voetbal Net als de rest van Nederland zit Ruud Gullit voornamelijk thuis. De oud-aanvoerder van Oranje verbaast zich er hardop over hoe de voetbalwereld er in deze periode van langs krijgt in de publieke opinie. “ Een club als FC Emmen probeert ook maar gewoon te overleven hè?’’

Ruud Gullit (57) komt net thuis van een uurtje trainen met zijn zoon. Maxim Gullit (18) is voetballer bij Jong AZ, vader en zoon proberen fit te blijven, voetballend op een trapveldje in de buurt in Amsterdam.

“Het conditionele werk doet hij ­ergens anders, samen trainen we vooral op balgevoel en techniek’’, aldus Gullit senior. “Mijn stiefzoon speelt dan ook met ons mee, keurig op afstand uiteraard. Je moet het toch een beetje bijhouden hè.’’

Als analyticus bij Ziggo Sport heeft Gullit nog wel werk, zijn klussen voor de sportzender Bein Sports in Qatar en de Engelse BBC liggen volledig stil. De oud-voetballer en voormalig trainer klaagt er niet over. “Ben je gek, ik red me wel’’, zegt Gullit.

Mijn moeder is 81 jaar, ze heeft een chronische long­aandoening. Als ik haar boodschappen breng, zet ik de spullen vlug in de keuken, blijf uit haar buurt en ga gelijk weer naar buiten. Ruud Gullit

“Waar ik me het meeste zorgen om maak, zijn al die winkeliers, restauranthouders en kleine ondernemers’’, zegt Gullit. “En om de gezondheid van al die zieke mensen, natuurlijk, maar dat spreekt toch voor zich? Dat zet ieder mens toch bovenaan? Mijn moeder is 81 jaar, ze heeft een chronische long­aandoening. Als ik haar boodschappen breng, zet ik de spullen vlug in de keuken, blijf uit haar buurt en ga gelijk weer naar buiten. Daarna praten we wat samen via het balkon. Dat zijn moeilijke dingen, hoor.’’

Gullit is bepaald geen man van hoofdpijn en zorgen, veel eerder het ­tegenovergestelde. Als er iemand onbevangen en optimistisch in het ­leven staat, dan is het wel Rudi Dil uit de Jordaan. “Maar wat ik wel een beetje een gekke ontwikkeling vind: het lijkt wel of je je geen zorgen meer mag maken over de dingen dicht bij huis, over je eigen sores. Natuurlijk zijn al die sterfgevallen het ergst van alles. De impact van dit coronavirus is niet te bevatten, zo groot. Maar mensen liggen ook gewoon wakker of ze hun rekeningen nog wel kunnen betalen. Of hun winkeltje nog wel open mag.’’

Er zijn genoeg jonge voetballers die een klein hypotheekje hebben, of jonge kinderen. Moeten we daar schijt aan hebben omdat het voetballers zijn? Ruud Gullit

Gullit had de laatste weken geregeld contact met Italië, waar hij zijn topjaren als speler beleefde. “Ik heb nog geregeld contact met Michele Persechini, de kok van AC Milan. Oud-voetballer Christian Vieri spreek ik ook vaak. Zij zitten midden in het probleemgebied natuurlijk. De impact op het dagelijks leven is enorm in Italië. De mensen hebben het echt heel moeilijk.’’

Kun jij je voorstellen dat er over pakweg twee maanden weer gevoetbald wordt?

Gullit: “Ik weet het echt niet, dat moeten de specialisten maar bepalen. Waar ik me wel over verbaas, is de manier waarop het voetbal nu in het verdomhoekje wordt gezet. Zo van: voetballers moeten niet zeuren, want die verdienen zo veel. Mijn zoon heeft een klein jeugdcontractje bij AZ. Als die salaris zou moeten inleveren, houdt hij bij wijze van spreken niks meer over. En bij hem is dat tot daar aan toe, maar er zijn genoeg jonge voetballers die een klein hypotheekje hebben, of jonge kinderen. Moeten we daar schijt aan hebben omdat het voetballers zijn? Nee toch? Dat zijn ook gewoon mensen met zorgen, hoor. Iedereen heeft zijn eigen beslommeringen. Respecteer dat. Op voetballers is het vaak lekker makkelijk schieten.’’

Een groot deel van de eredivisievoetballers verdient wél heel veel geld, om over de topcompetities nog maar te zwijgen.

“Mensen vergeten vaak dat als je veel verdient, je ook veel vaste uitgaven hebt. Dat is niet zielig ofzo, maar dat betekent wel dat iemand die veel verdient, óók in de financiële problemen kan komen nu. Voor voetbalclubs geldt dat net zo. In Engeland hebben ze nu een enorm probleem als het ­televisiegeld opeens wegvalt. Maar ik begrijp niet dat daar zo triomfantelijk over wordt gedaan. Ik snap ook wel dat die winkeliers, restaurantjes en ondernemers vóór het voetbal gaan. Terecht! Voetbal heeft geen prioriteit nu. Maar waarom mogen voetbalclubs niet proberen hun schade zoveel mogelijk te beperken, zoals een café, een winkel of een groot bedrijf dat ook doet?’’

Ik verheug me liever op wedstrijden in het heden. Soms lijkt het wel alsof dat niet meer mag. Alsof je dan meteen de volksge­zondheid niet serieus meer neemt. Ruud Gullit

Toch klinkt de roep om het seizoen acuut te beëindigen steeds luider.

“Dat verbaast mij wel een beetje hoor. Als de deskundigen straks zeggen dat er niet gevoetbald mag worden, dan is dat zo. Gezondheid gaat voor natuurlijk. Maar weet jij hoe de wereld er over twee maanden uitziet? Nou, ik niet hoor. In Duitsland zijn ze nu weer voorzichtig aan het trainen. Als de kenners aangeven dat dat kan, wie zijn wij dan? Clubs zoals FC Emmen of NEC proberen nu ook gewoon te overleven hè? Er is toch niets raar aan dat die clubs proberen straks nog wat wedstrijden te spelen, omdat ze hun schade dan tenminste nog een beetje kunnen beperken? Het lijkt soms net alsof voetbalclubs dat recht niet hebben.’’



Jij vindt het selectieve verontwaar­diging?

“Johan Derksen was deze week bij ­Jinek, om te praten over zijn bluesfestival in Drenthe. Die zegt dan: ik wil niet dat al die mensen naar ons dorp komen, want dat brengt de gezondheid in gevaar. Prima. Maar vervolgens zegt hij: ‘De overheid moet het festival maar afgelasten, want dan krijg ik nog wat terug van de verzekering’. Ik bedoel: iedereen probeert vanuit zijn eigen perspectief de schade te beperken. Derksen doet dat, ondernemers doen dat, voetbalclubs proberen dat ook. Ik vind daar niks geks aan, maar waarom wordt daar zo verontwaardigd over gedaan?’’

Misschien heeft het voetbal dat imagoprobleem ook wel een beetje aan zichzelf te wijten.

“Maar heel veel mensen houden toch van voetbal? We genieten er toch allemaal al heel lang van? Daarom is het ook de populairste sport ter wereld geworden. Dat imagoprobleem wordt vaak selectief gebruikt, vind ik, het is vaak maar net hoe het mensen uitkomt. Drie maanden geleden juichten we nog om voetballers, of om andere topsporters, nu moeten die voetballers hun mond dichthouden.”

“Vaak is het gewoon makkelijk scoren. Zo’n burgemeester van Eindhoven ook, die overal roept dat er niet gevoetbald mag worden, ook niet zonder publiek. Dat doet zo’n man toch ook gewoon om zich te profileren? Politici hebben daar wel vaker een handje van, want voetbal is een makkelijke manier om in de schijnwerpers te komen.’’

Maar jij vindt voetbal nu toch ook ­onbelangrijk?

“Natuurlijk. Niemand zegt ook dat voetbal het belangrijkste is wat er ­bestaat. Maar tegelijk hebben mensen in deze tijden ook behoefte aan wat vermaak. Brood en spelen. Afleiding. Je kunt niet tot in de lengte der jaren oude wedstrijden terug gaan zitten kijken. Het is ook belangrijk je op dingen te kunnen verheugen.’’

Toch hebben veel mensen genoten van het EK 1988, dat onlangs weer uitgebreid te zien was bij de NOS.

“Snap ik ook wel. Ik heb daar hartstikke veel reacties op gehad, en dat is leuk hoor, maar ik verheug me liever op een wedstrijdje in het heden. Soms lijkt het wel alsof dat niet meer mag. Alsof je dan meteen de volksgezondheid niet meer serieus neemt. Nou, volgens mij doen de meeste mensen in Nederland dat echt wel. Maar iedereen maakt zich óók gewoon zorgen om zijn eigen hachje – en begrijpelijk. Ik hoor het overal om me heen. Als dit nog maanden duurt, ben ik bang dat mensen het niet meer gaan trekken.’’

Heb jij je al sterk gemaakt voor een goed doel, of voor de mensen in de zorg?

“Van mij hoeft dat niet zo in het openbaar. Dat je bijvoorbeeld de voedselbank gaat helpen, vind ik hartstikke goed. Natuurlijk. Maar dat daar dan allemaal foto’s van worden gemaakt, en dat het op sociale media wordt gedeeld: ik heb daar niet zoveel mee. Ik probeer in mijn eigen kring mensen te helpen, zoals heel veel mensen dat nu doen in Nederland. Als iedereen in zijn omgeving de mensen helpt die dat nodig hebben, komen we hopelijk een heel eind.’’

Gullit keek samen met zoon en vriendin naar het EK ‘88:



