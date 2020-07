Robben ontbreekt uit voorzorg op eerste training bij Groningen: “Geen risico nemen” DMM

19 juli 2020

12u45

Bron: Belga 0 Eredivisie Arjen Robben ontbreekt morgen bij de eerste groepstraining van FC Groningen. De club besloot na het afnemen van fysieke testen dat de winger nog niet klaar is. “De club wil geen enkel risico met hem nemen”, meldde FC Groningen op de clubwebsite.

Robben reageerde zelf ook teleurgesteld. “Ik had in mijn hoofd om maandag aan te sluiten bij de groep. De specialisten binnen de club hebben geadviseerd dit niet te doen. Ik had me graag met mijn teamgenoten laten zien, maar tegelijkertijd is het vele malen belangrijker dat ik er bij de start van het seizoen sta, dan bij de eerste groepstraining. Ik snap dat met name de supporters mij graag maandag op het veld hadden willen zien, maar zoals ik me nu voel gaan ze me nog vaak genoeg in actie zien en dat is uiteindelijk het grote doel.”

Robben maakte bijna drie weken geleden bekend dat hij werkt aan een rentree. De 36-jarige Groninger zwaaide vorig jaar af na tien seizoenen bij Bayern München en ging met ‘voetbalpensioen’. Op verzoek van FC Groningen keert Robben nu terug bij z’n jeugdliefde.

