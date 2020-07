Robben legt er stevig de pees op tijdens training: “Work in progress” Redactie

10 juli 2020

12u47 0 Work in progress...⚽️ @fcgroningen pic.twitter.com/LoULUSICLm Arjen Robben(@ ArjenRobben) link

Work in progress. Arjen Robben is hard aan het werk om topfit te zijn voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. In een video die de aanvaller deelde op Twitter, zien we Robben bezig in de fitnesszaal, maar ook op het veld met de bal. De Nederlander tekende onlangs een contract bij FC Groningen en hoopt in de komende periode fit te raken voor het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd van FC Groningen staat op 1 augustus gepland tegen Heracles Almelo. Het officiële Eredivisieseizoen begint op 12 september.