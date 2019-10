Rampweek voor PSV: 0-4 de boot in tegen AZ, Mitroglou slaat verdediger twee tanden uit ODBS

27 oktober 2019

17u10 2 Eredivisie PSV zit in de hoek waar de klappen vallen. Vorige week ging het met 3-0 onderuit bij Utrecht, in de Europa League bleef het steken op 0-0 tegen Linz en vandaag werd het tegen AZ maar liefst 0-4. Daardoor pakt de ploeg uit Alkmaar op doelsaldo de tweede plaats over en kan Ajax mits winst in ‘de Klassieker’ tegen Feyenoord 6 punten uitlopen. PSV - AZ werd ook de match waarin bezoeker Pantelis Hatzidiakos twee tanden verloor na een luchtduel met zijn Griekse landgenoot Konstantinos Mitroglou. De actie bleef onbestraft.

Na twintig minuten al grote problemen voor PSV: Ryan Thomas ging met een tackle over de bal op de enkel van Fredrik Midtsjø (tackle over de bal op de enkel). Ref van Boekel bestrafte de tackle met geel, maar hij werd door de VAR naar de kant geroepen. Waarna hij corrigeerde en Thomas terecht van het veld afstuurde. Op slag van rust profiteerde AZ van een man meer binnen de lijnen. Myron Boadu sloeg toe met twee goals vlak voor de pauze.

Ook na de pauze kon PSV de goal van gewezen Genk-doelman Marco Bizot nooit bedreigen. Aan de overkant liet de talentvolle Boadu kansen op meer onbenut, maar halfweg de tweede helft kopte rechtsachterJonas Svensson raak. Vijf minuten later maakte invaller Dani de Wit de afstraffing van de Eindhovenaren helemaal compleet, door uit een hoekschop de bal met zijn hak binnen te tikken. PSV produceerde geen enkel schot tussen de palen en heeft nu al drie wedstrijden op rij niet gescoord. Stijn Wuytens maakte de topper centraal in de bezoekende defensie vol. AZ, dat de 6-0 tegen Astana van donderdag een uitstekend vervolg gaf, stijgt op doelsaldo naar de tweede plaats in de Eredivisie.

Tot vandaag was PSV ruim drie jaar ongeslagen in thuisduels in de Eredivisie. Na de nederlaag tegen Feyenoord in september 2016 bleven de Brabanders 53 wedstrijden voor eigen publiek ongeslagen.

