PSV en Ajax delen de punten en blijven ook na topper ongeslagen Redactie

22 september 2019

19u49

Bron: AD 0 Eredivisie Geen winnaar in de Nederlandse topper tussen Ajax en PSV. De twee topclubs uit Nederland hielden het bij 1-1 in Eindhoven. De goals waren van Quincy Promes en de pijlsnelle Donyell Malen.

Donyell Malen: pijlsnel, dodelijk efficiënt! :dash::boom: pic.twitter.com/66JkHnIaZV Play Sports(@ playsports) link

Terwijl Ajax met dezelfde elf als tegen Lille aan de topper begon, had PSV één wijziging in de basisopstelling. Mark van Bommel koos voor Michal Sadilek als linksback, de Tsjech kreeg de voorkeur op Oliver Boscagli. Kostas Mitroglou ontbrak vanwege een spierblessure, bij Ajax zat Donny van de Beek nog op de bank - Promes startte weer - en begon Hakim Ziyech met lichte klachten aan de wedstrijd.

Met die formaties keken de supporters in Eindhoven in de eerste helft naar een boeiend schouwspel. PSV gokte op de tegenaanval en kreeg ook enkele mogelijkheden, maar speelde het telkens nét niet goed uit. Zoals in de 25ste minuut, toen de thuisploeg met een overtalsituatie op het Ajax-doel afstormde en Mohamed Ihattaren voor eigen succes ging, terwijl Denzel Dumfries naast hem er beter voor stond. Later kreeg ook Armindo Bruma nog een kans uit een counter, maar de Portugees schoot via een verdediger over het doel.

En Ajax? Dat had het initiatief én de beste kansen. Na een aantal speldenprikjes waren de Amsterdammers in de 28ste minuut écht gevaarlijk. Nico Tagliafico troefde eerst Ihattaren af, maar stuitte vervolgens op doelman Jeroen Zoet. En vlak voor rust had Promes moeten scoren, nadat Dusan Tadic hem vrij voor het doel zette, maar de vleugelspeler schoot naast.

Wel goals in tweede helt

Na rust waren Ziyech (schot net naast) en Joel Veltman (kopbal gered door Zoet) voor het eerst gevaarlijk, maar was het PSV dat de eerste fase van de tweede helft de betere was. Ihattaren trok het spel naar zich toe en was met een vrije trap dicht bij de 1-0, maar André Onana redde fraai. Even later was het juist Ajax dat scoorde, na een aanval over meerdere schijven.

Sergino Dest, die een sterke wedstrijd speelde, speelde aanvoerder Tadic aan en die vond op zijn beurt Promes, die de bal tergend langzaam achter doelman Zoet schoot: 0-1. Opvallend genoeg stond Promes juist op het punt om gewisseld te worden voor Donny van de Beek, maar na zijn doelpunt mocht hij blijven staan.

Bij Ajax kwam daarna Van de Beek voor de tegenvallende David Neres en probeerde Van Bommel met het inbrengen van Boscagli en Cody Gakpo voor Sadilek en Jorrit Hendrix nog iets te forceren. Dat leverde vrijwel meteen succes op: Gakpo zette Malen - de man in vorm bij PSV - alleen voor het doel en die schoot beheerst raak: 1-1.

Daar bleef het ook bij in Eindhoven. Zo hebben Ajax en PSV allebei 14 punten uit 6 competitiewedstrijden. Vitesse heeft hetzelfde puntentotaal, maar een wedstrijd meer gespeeld.