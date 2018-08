PSV-Belg Rigo van wachtkamer tot matchwinnaar: 12 jaar getraind, geleerd en geleefd voor deze kans Valerie Hardie

21 augustus 2018

08u40 2 Eredivisie Geduld loont. Dat is de enige conclusie die je kan trekken als je het verhaal van Dante Rigo (19) leest. Al twaalf jaar voetbalt hij in het rood-witte truitje van PSV, maar pas onder trainer Mark Van Bommel lijkt hij echt zijn kansen te krijgen. Afwachten of de jonge Belg vanavond in de play-offs van de Champions League weer van zich kan doen spreken.

Zaterdagavond in Sittard. Het loopt tegen halfelf aan en landskampioen PSV staat op het punt twee punten te verspelen. Tot Dante Rigo met zijn linker voor de winninggoal tekent. Rigo is door het dolle heen - zie de foto. Het is zijn eerste treffer voor de hoofdmacht, terwijl hij toch haast drie jaar deel uitmaakt van de A-kern.

De jonge middenvelder maakt op 21 september 2017 zijn debuut in het eerste elftal, maar meer dan een handvol minuten krijgt Rigo vervolgens niet. "Phillip Cocu geloofde wel in Dante, anders nam hij hem niet in de A-kern op", zegt zijn vader Rudy Rigo. "Misschien was hij bang om hem te brengen omdat Dante fysiek niet sterk genoeg was. Voor een trainer is het niet altijd een makkelijke keuze, want als zo'n jong talent niet lukt, dan heeft hij de boter gegeten."

