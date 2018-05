Profvoetballer Jinty Caenepeel ontsnapt aan levenslang rijverbod Siebe De Voogt

25 mei 2018

14u41

Profvoetballer Jinty Caenepeel (21) uit Oostende is in de Brugse politierechtbank ontsnapt aan een levenslang rijverbod. De politierechter achtte het niet bewezen dat de aanvaller - die voor Excelsior in de Nederlandse Eredivisie speelt - verslaafd is aan cannabis.

Caenepeel werd op 9 juli vorig jaar gecontroleerd in Oostende, nadat een passant had gemeld dat er een cannabisgeur uit z’n wagen kwam. Hij testte positief op cannabis en verklaarde aan de agenten dat hij al twee jaar lang wekelijks gebruikte. "Wij menen dan ook dat hij verslaafd is en lichamelijk ongeschikt moet worden verklaard om nog met de wagen te rijden", stelde de procureur in januari bij de eerste behandeling van de zaak.

Leukemie

Volgens zijn advocate stond Caenepeel onder de invloed van slechte vrienden. "Hij ging die dag met hen een joint roken op het strand om z'n contract te vieren en was kort voordien bloed gaan geven voor zijn zusje die leukemie heeft. Hij doet alles voor z’n gezin dat nog in Oostende woont en geeft hen volledige financiële ondersteuning. Op 24 juli vorig jaar tekende hij z’n contract bij Excelsior. Daar hanteert men een nultolerantie rond alcohol en drugs. De spelers testten hun spelers regelmatig. Hij gebruikt nu absoluut niet meer."

De politierechter liet de jonge spits de voorbije maanden onderzoeken door een dokter. Die stelde in z'n verslag dat er geen sporen waren dat Caenepeel de voorbije maanden nog drugs had gebruikt. De politierechter beperkte zijn straf daarop tot 3 maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel, en 1.600 euro boete, eveneens de helft met uitstel. Caenepeel moet bovendien zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen.