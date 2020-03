Penaltyfout De Bock leidt makkelijke zege voor AZ in, ook Ajax knoopt opnieuw aan met zege YP

07 maart 2020

23u27

Bron: ANP 0 Eredivisie AZ heeft voorlopig weinig last van kampioensstress. De Alkmaarders wonnen zes dagen na hun overtuigende zege op Ajax (0-2) ook van ADO Den Haag: 4-0. Later op de avond won ook Ajax zijn match tegen Heerenveen, waardoor de Amsterdammers aan kop blijven in het klassement.

AZ nam gauw afstand van ADO. Teun Koopmeiners benutte in de 13e minuut een strafschop na een domme overtreding van Laurens De Bock op Dani de Wit. In de 19e minuut zorgde Owen Wijndal, na een goede combinatie met Oussama Idrissi, voor de 2-0. Diep in de tweede helft was Koopmeiners trefzeker uit een vrije trap. De aanvoerder staat dit seizoen in de eredivisie op elf doelpunten, waarvan negen uit strafschoppen en twee uit directe vrije trappen. De 4-0 kwam in de 89e minuut op naam van invaller Ferdy Druijf.

ADO is door het verlies verder in de problemen gekomen en moet steeds meer vrezen voor degradatie.

Ajax won dus ook, met 1-3 bij Heerenveen. Dusan Tadic was de grote man bij Ajax. Hij maakte de 0-1 en 0-2 en leidde de 0-3 van Quincy Promes in. Alle drie de doelpunten van Ajax vielen tussen de 57e en 64e minuut. Mitchell van Bergen verkleinde in de 67e minuut de achterstand voor sc Heerenveen.

Ajax had het voor rust erg lastig in het Abe Lenstra-stadion. Alen Halilovic miste een grote kans voor de thuisploeg. De snelle Chidera Ejuke raakte de paal.