Ongelooflijke beelden: woedende fans van Roda JC jagen nieuwe geldschieter het stadion uit TLB

27 september 2019

22u28 4 Mauricio García de la Vega, eigenaar (!) van Roda JC, wordt door eigen supporters tijdens een wedstrijd het stadion uitgezet. Bizar. Nog nooit zoiets gezien. #rodgra pic.twitter.com/H8NqJLKeGn Neal Petersen(@ nealpetersen) link Eredivisie Supporters van de Nederlandse tweedeklasser Roda JC hebben tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap in Kerkrade de Mexicaanse geldschieter Mauricio Garcia de la Vega weggejaagd uit het stadion. Dat gebeurde tijdens de rust van de ontmoeting in de Nederlandse Eerste Divisie. Aanvankelijk werd er binnenskamers nog gepraat, maar al snel liep de irritatie op.

Op diverse beelden (zie boven) is te zien dat de Mexicaan naar buiten wordt geduwd, zonder dat er iemand ingrijpt. Eenmaal buiten dreigen er klappen te vallen, maar komt de politie tussenbeide. Garcia de la Vega is de beoogde nieuwe eigenaar van Roda, maar de fans zien hem liever niet komen. Uit protest bleef daarom in de eerste helft van de wedstrijd een deel van de tribune leeg.

Er staan met Tom Muyters, Jordy Croux, Livio Milts, Niels Verburgh en Timothy Durwael momenteel vijf Belgen onder contract bij Roda JC.