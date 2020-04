Exclusief voor abonnees Nederlandse voetbalbond zet vol in op uitspelen van Eredivisie, maar waar is plan-B? Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels

08 april 2020

08u50

Bron: AD 0 Eredivisie De KNVB en de Eredivisie houden vast aan de intentie om het eredivisieseizoen uit te spelen. De clubs kregen dinsdag een fictief speelschema gepresenteerd voor de periode half juni tot begin augustus. Tal van praktische vragen blijven echter onbeantwoord.

Eerst halverwege juni de inhaalwedstrijden FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord. Dan vanaf 19 juni de overgebleven acht speelrondes, het overgrote deel af te werken zonder publiek. Vanaf eind juli in anderhalve week de play-offs om promotie/degradatie en de bekerfinale tussen Feyenoord en Utrecht zo laat mogelijk plannen, zodat daar nog kans is op de aanwezigheid van publiek.



Zie hier in grove lijnen het plan voor het afronden van dit - om al zijn zorgelijke redenen - nu al historische voetbalseizoen. De KNVB presenteerde het gistermiddag in afzonderlijke videopresentaties aan de eredivisieclubs, hun eerste divisiecollega’s en andere belanghebbenden zoals rechtenhouder FOX Sports.

