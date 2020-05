Nederlandse rechter gunt Cambuur en De Graafschap geen promotie YP

14 mei 2020

20u12

SC Cambuur en De Graafschap zijn er niet in geslaagd via de rechter promotie naar de Nederlandse eredivisie af te dwingen. De beste clubs van het voortijdig afgesloten seizoen in de eerste divisie hebben een kort geding tegen de Nederlandse voetbalbond verloren. De rechter zag onvoldoende redenen om de KNVB terug te fluiten.

Cambuur en De Graafschap moeten nu beslissen of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Daarnaast kunnen ze aansturen op een buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waar mogelijk alle profclubs zich mogen uitspreken. Een procedure ten gronde lijkt minder zinvol, gezien de tijd die daar overheen gaat.

"De KNVB stond met de rug tegen de muur en moest een beslissing nemen", concludeerde de rechter in Utrecht. "De bond kon niet alle clubs tevredenstellen. Het is heel zuur voor Cambuur en De Graafschap, maar het is niet zo dat ze zich niet aan de reglementen hebben gehouden. De aangevoerde redenen zijn voor mij niet genoeg om de beslissing terug te draaien. Het is een hard gelag voor Cambuur en De Graafschap, de KNVB had ook anders kunnen beslissen, maar heeft dat niet gedaan.”

Cambuur en De Graafschap namen de eerste twee plaatsen in toen de competitie wegens het coronavirus werd afgebroken. Die plaatsen hadden na afloop van het hele seizoen recht op promotie naar de eredivisie gegeven. De KNVB wil volgend seizoen echter geen eredivisie met twintig clubs, ook omdat veel burgemeesters en korpschefs daar geen voorstander van zijn.