Nederlandse premier Rutte: “Profvoetbal ligt sowieso stil tot 1 juni”

31 maart 2020

19u52

Bron: AD 0 Eredivisie In Nederland ligt het betaald voetbal in elk geval stil tot 1 juni. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd. Het kabinet besloot de maatregelen die tot 6 april geldig waren vanwege het coronavirus te verlengen tot 28 april, maar het betaald voetbal valt volgens Rutte onder vergunningsplichtige evenementen, die tot 1 juni verboden blijven.

Vorige week werd bekend dat er tot 1 juni een verbod is op samenscholing en vergunningsplichtige evenementen, maar de Nederlandse voetbalbond (KNVB) hield zich vooralsnog vast aan het verbod op openstelling van onder andere sportaccommodaties tot 6 april. Volgens de KNVB hoorde het profvoetbal namelijk níet tot de vergunningsplichtige evenementen. De Nederlandse voetbalbond liet dan ook weten dat er nog drie scenario's denkbaar zijn voor het vervolg van het Nederlands betaald voetbal: competities afmaken voor 30 juni, deels zonder publiek, competities nog na 30 juni afmaken of de competities vroegtijdig beëindigen. Rutte verduidelijkte echter: geen profvoetbal tot 1 juni.

Het verbod op openstelling van onder meer sportaccommodaties werd dus verlengd van 6 april tot 28 april. Dat zou betekenen dat sportaccommodaties na die datum geopend kunnen worden voor bijvoorbeeld trainingen, mits de maatregelen niet nog eens verlengd worden. “Het is reëel dat de maatregelen ook na 28 april verlengd worden”, liet Rutte al weten. Een besluit daarover wordt in de week voor 28 april gemaakt.

Net als in België hebben veel sportbonden in Nederland het seizoen zelf al beëindigd wegens de pandemie. De hockey- en tennisbond willen hun competities ook nog afmaken. Ook het NK wielrennen staat in juni nog op de kalender.

UEFA

De UEFA vergadert woensdag via een videoverbinding met vertegenwoordigers van de 55 aangesloten landen. De nationale bonden krijgen dan onder meer de bevindingen te horen van de werkgroepen die onlangs werden opgericht, om te bekijken wat de wereldwijde coronacrisis voor gevolgen heeft voor de kalender.

Bijna twee weken geleden besloot de UEFA, in samenspraak met de bonden en vertegenwoordigers van de Europese clubs en competities, om het EK van komende zomer te verplaatsen naar volgend jaar. Zo ontstaat er ruimte om de nationale competities uit te spelen.

