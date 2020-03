Nederlandse international voetbalt samen met ‘quarantainesquad’ ondanks corona: “Wat ben jij een hersenloze mafkees” MDRW

30 maart 2020

17u45 1 Eredivisie Ophef bij onze noorderburen. In een video op Snapchat is te zien hoe Ajax-speler Quincy Promes (28) doodleuk een balletje trapt met zijn vrienden. De Nederlandse international wordt in eigen land overladen met negatieve reacties: “Iedereen wist toch al dat die jongen het IQ van een mandarijntje heeft.”

In tijden van corona wordt iedereen opgedragen om zoveel mogelijk binnen te blijven en vooral niet in grote groepen op stap te gaan. Maar dat was buiten Quincy Promes gerekend, zo dacht hij zelf. De Nederlandse international verspreidde een video waarop hij met zijn vrienden vrolijk voetbalt op een pleintje in de buurt. “Quarantainegappies. Quarantainetsquad”, roept één van de jongens.

Wat ben je ook een hersenloze mafkees @QPromes ! Dhr. G van der Veen(@ geoffreyvdveen) link

Op het bewuste filmpje ontwaren we ook Daishawn Redan (19). De jonge Nederlander staat onder contract bij Het Duitse Hertha Berlijn, maar wordt verhuurd aan FC Groningen. Zowel Promes als Redan moeten door het stof in Nederland. “En nu maar hopen dat die debielen allemaal corona krijgen. Onverantwoord gedrag, zeker voor mensen in een voorbeeldfunctie”, klinkt het. “Verschrikkelijk domme jongen. Lijkt me dat Ajax hier iets mee moet.”

“Dit is gedrag dat wij niet willen zien. Daarop hebben wij hem aangesproken. Redan was zeer schuldbewust”, communiceerde technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de website van FC Groningen. Redan bood inmiddels zijn excuses aan en zal een bedrag overmaken aan het goede doel.

Waar FC Groningen zijn speler kordaat op het matje roept, is Ajax een stuk terughoudender. De Amsterdammers laten weten dat ze met Promes in gesprek zullen gaan, maar verder niet meer terug komen op het voorval.