Nederlands voetbal legt laatste hand aan 'Deltaplan' om door coronacrisis te komen

02 juni 2020

17u11

Bron: Belga 0 Eredivisie Het plan van aanpak van de Nederlandse voetbalwereld om door de coronacrisis heen te komen, is zo goed als klaar. Het is de bedoeling dat het zogenoemde 'Deltaplan' nog deze week wordt gepresenteerd in Den Haag. De voetbaltak hoopt op financiële steun vanuit de overheid om een 'vangnet' te creëren voor clubs die door de crisis in financiële problemen komen.

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) schat het inkomstenverlies als gevolg van de coronacrisis op 300 tot 400 miljoen euro, zeker als de stadions ook komend seizoen nog maanden leeg moeten blijven. In vergelijking met andere competities in Europa, waar de clubs veel meer inkomsten hebben uit tv-contracten, moeten de Nederlandse ploegen het vooral hebben van kaartverkoop en horeca.

"Als er bij ons geen toeschouwers in de stadions kunnen komen, hebben de clubs veel minder inkomsten. Dat kan niet oneindig duren en daar hebben we een vangnet voor nodig", zei interim-directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV tegen RTV Rijnmond na overleg met alle clubs in Rotterdam.

De overheid wil echter niet zomaar geld pompen in de voetbalwereld. Nederlands premier Mark Rutte schaarde zich vorige maand achter de uitlatingen van partijgenoot Klaas Dijkhoff. De fractievoorzitter van de VVD zei dat de clubs eerst maar eens met een gezamenlijk plan van aanpak moeten komen.

Solidariteitsfonds

De KNVB ging daar met de ECV en de CED, de coöperatie van clubs uit de eerste divisie, mee aan de slag. De meeste clubs uit de hoogste afdeling hebben inmiddels een akkoord bereikt met hun spelers over tijdelijke salarisverlaging. Ze volgen daarmee de aanbevelingen die de vakbonden deden. De topclubs Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zijn naar verluidt ook akkoord over hun bijdrages aan een solidariteitsfonds, waarin ze geld storten om andere clubs te helpen. Als deelnemer aan de lucratieve Champions League draagt Ajax het meeste bij. In het solidariteitsfonds zitten ook bijdrages van de KNVB, sponsor ING en de internationals van Oranje.

Hoewel het betaalde voetbal in Nederland tot 1 september stil moet liggen, hopen de clubs dat ze toch in augustus al kunnen beginnen met trainen en onderlinge oefenwedstrijden mogen spelen. De competitie zou dan half september, na de interlandperiode, moeten beginnen. Het protocol met voorzorgsmaatregelen dat in Duitsland is opgesteld voor de (succesvolle) hervatting van de Bundesliga, geldt daarbij als basis.

"We hebben dat gekopieerd, vertaald en er een Nederlands sausje overheen gegooid", aldus De Jong. "Het vormt een deel van de uitgangspunten waarmee we naar Den Haag gaan, om te praten over hoe we op een verantwoorde manier weer kunnen gaan voetballen."