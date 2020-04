Nederland volgt ons niet: KNVB zet vol in op hervatten van Eredivisie Redactie

07 april 2020

17u44 0 Eredivisie Nederland wil ons voorbeeld niet volgen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) denkt er niet aan om de competities in het betaalde voetbal vroegtijdig stop te zetten. De bond wil doorvoetballen, zo is vanmiddag in conference calls besproken met de clubs in de Eredivisie en de tweede klasse. Half juni willen onze noorderburen weer voetballen.

De KNVB legde tijdens het overleg de nadruk op het speelschema. Als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) akkoord gaat, hoopt de KNVB half juni de inhaalwedstrijden AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax af te kunnen laten werken. In het weekend daarna - 19, 20 en 21 juni – zouden de competities in het betaalde voetbal dan weer volledig kunnen worden hervat. Waarschijnlijk zonder publiek.

De KNVB hoopt dat de clubs half mei weer mogen trainen. De competitie zou dan tot eind juli kunnen doorlopen. Ook de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht kan dan nog worden gespeeld. Het is de bedoeling dat die voor het einde van de competitie wordt afgewerkt.

Play-offs

De play-offs zullen worden ingekort en bestaan niet uit een uit- en thuiswedstrijd, de hoogst geëindigde ploeg speelt thuis. Vervolgens zal de overgang naar het nieuwe seizoen vergelijkbaar moeten zijn qua vrije dagen met een winterstop. Na een week vrijaf, krijgen de clubs twee á drie weken de tijd om zich te prepareren op het nieuwe voetbalseizoen, dat eind augustus moet beginnen.

De KNVB ging in de overleggen niet verder in op scenario 3, het scenario dat er niet meer wordt gevoetbald. De consequenties voor de eindstanden zijn niet besproken en daar wil de voetbalbond nog geen duidelijkheid over geven. In de week van 21 april zal er meer duidelijk komen over nieuwe maatregelen van de regering en het RIVM, en daarmee het al dan niet uitspelen van de competitie.

Ook in Spanje wordt er niet gedacht aan stoppen. Vandaag werden concrete voorstellen gedaan hoe en wanneer de competitie weer kan hervatten, eens de regering groen licht geeft.