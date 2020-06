NAC-manager Tom Van den Abbeele krijgt in waanzinnig interview forse kritiek van eigen trainer: “NAC is geen opvanghuis” Redactie

20 juni 2020

13u48

Bron: Belga 2 Eredivisie Onze landgenoot Tom Van den Abbeele, de technisch directeur van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda, is door zijn coach, de Duitser Peter Hyballa, hevig bekritiseerd. “Onze visies komen niet overeen”, stelde Hyballa.

Van den Abbeele is sinds juni vorig jaar aan de slag als technisch directeur bij NAC. Voordien bekleedde hij dezelfde functie bij STVV, was internationale scout voor clubs als PSV, Chelsea en Norwich en jeugdtrainer bij Club Brugge en AA Gent. De voorbije weken werd hij nog gelinkt aan een overstap naar Cercle Brugge.

Zijn coach bij NAC, Peter Hyballa, geeft aan dat Van den Abbeele steeds met de verkeerde spelers komt aanzetten. “We hebben een andere kijk op voetbal”, legde de Duitser uit in de regionale krant BN DeStem. “Hij komt met jonge buitenlandse spelers van 18, 19 jaar uit Afrika, Oost-Europa, Frankrijk en België waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft. En in algemene zin heeft die categorie voetballers last van heimwee, omdat ze uit hun directe omgeving worden getrokken. Nog geen 20 jaar, de eerste keer zonder hun moeder, alleen in een onbekend land, een andere taal en uitgescholden door een vol stadion. Daar worden de spelers en NAC niet beter van. Hij biedt ons ook spelers aan met twee of drie wedstrijden in twee seizoenen. ‘Ze komen van grote clubs’, zegt hij dan. Wat interesseert mij dat? Nieuwe spelers moeten in ieder geval direct van waarde zijn. NAC moet kwaliteit aan zich binden. NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren.”

Van den Abbeele bevestigde in de krant dat hij soms van mening verschilt met Hyballa. “Daar hebben we dan inhoudelijk een discussie over. Uiteraard is het ook mijn taak om naast de korte termijn ook de lange termijn te bewaken.” Een woordvoerder van NAC liet intussen weten dat de zaak intern wordt besproken.

NAC Breda beëindigde de door het coronavirus stopgezette Nederlandse tweede klasse in maart als vijfde. Het team telt met Arno Verschueren, Boris Kudimbana en Othman Boussaid drie landgenoten.

