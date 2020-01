Met dank aan Adrie Koster en een Belgische groeibriljant: Willem II laat PSV en Feyenoord achter zich YP

22 januari 2020

10u53 0 Eredivisie Willem II gooit momenteel hoge ogen in de Nederlandse Eredivisie. De Tricolores zijn met 36 eenheden de fiere derde, vóór Feyenoord en PSV, en spelen vanavond de achtste finale van de Nederlandse cup bij Heerenveen. Met dank aan Adrie Koster, voormalig trainer van Club Brugge en nu aan het roer bij het team uit Tilburg. En aan Mike Trésor Ndayishimiye, een 20-jarige Belgische aanvallende middenvelder die de pannen van het dak speelt.

‘Reuzendoders’, worden ze in de Nederlandse pers zelfs genoemd. Een blik op de uitslagen dit seizoen leert meteen dat die woordkeuze gerechtvaardigd is. Ajax, PSV en vorige week nog het tweede geklasseerde AZ: allen gingen ze voor de bijl van Adrie Koster en de zijnen. Een verademing voor de club en zijn entourage, want in de afgelopen tien jaar eindigde de ploeg nooit hoger dan de negende plaats en degradeerde ze zelfs twee keer naar de Eerste Divisie. Het seizoen is nog lang, maar het ziet er dus rooskleurig uit voor Willem II, dat straks met Heerenveen ook nog strijdt om een plaats in de kwartfinale van de KNVB-beker - vorig jaar ging de finale daarvan nog verloren tegen Ajax.

De das omgedaan door Kevin De Bruyne

Architect van het succes is Adrie Koster. De 65-jarige Nederlander is in ons land bekend van zijn passages bij Beerschot en vooral bij Club Brugge. Hij stond twee jaar aan het roer bij blauw-zwart, maar ondanks zijn aantrekkelijke manier van voetballen bleven de verhoopte resultaten uit en werd hij eind 2011 toch aan de deur gezet. De 4-5-nederlaag tegen Genk -met een hattrick van een weergaloze Kevin De Bruyne, weet u nog?- werd het verlies te veel. Nadien volgden er onder andere avonturen bij Club Africain in Marokko en de nationale ploeg van Saudi-Arabië, om dan in de zomer van 2018 uiteindelijk opnieuw in Tilburg te belanden. En daar doet Koster het dus voortreffelijk.

In de verdediging staat de ervaring, mijn middenveld is niet te beroerd om een meter te veel te lopen en voorin heb ik snelle en creatieve jongens. (...) Dat maakt dat ik een totale ploeg heb Adrie Koster

“Het loopt vrij goed, ja”, lacht Koster wanneer we hem aan de telefoon krijgen. “Ik ben nu anderhalf jaar hier, al had ik natuurlijk eerder wel al een band met de club (Koster zat tussen 1986 en 1991 al op de bank bij Willem II, eerst vier jaar als assistent en daarna een jaar als hoofdcoach, red.). Ik kwam in contact met Technisch Directeur Joris Matthijssen en zo ging de bal aan het rollen. Ik zag dit als een mooie uitdaging. We zijn stelselmatig gaan bouwen aan een ploeg voor de linkerkolom. Ook in het eerste jaar onder mij deden we het niet slecht, maar het grote verschil nu is dat we toen nog veel spelers huurden. Nu zijn de meeste spelers eigendom van Willem II. We hebben slim gehandeld en jonge talenten in huis gehaald. Op die derde plaats komen is één ding, ze vasthouden is nog iets helemaal anders.”

Goede flow

“Onze grote sterkte is het collectief”, beschrijft de Nederlander zijn keurkorps. “In de verdediging staat de ervaring, mijn middenveld is niet te beroerd om een meter te veel te lopen en voorin heb ik snelle en creatieve jongens. Op dit niveau zijn ze nog onervaren, maar ze zijn wel erg gretig om zich te bewijzen. Dat maakt dat ik een totale ploeg heb. Maar we zitten in de goede flow. We weten wat de ploeg kan, dat hebben we laten zien in de eerste seizoenshelft, maar het is heel prettig dat je dat een vervolg kan geven. Dat moet je altijd nog maar afwachten, want het ligt een poosje stil. Nou, we hebben de bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn”, aldus de oefenmeester, die evenwel weigert al over Europees voetbal te spreken. “Dat komt nog helemaal niet in ons op. We proberen dit vast te houden”, klonk het nuchter. Intussen is het wel al van drie november geleden dat het team nog een keertje verloor.

20-jarige sensatie uit Lembeek

De selectie van Willem II telt ook twee Belgen. Enerzijds heb je Elton Kabangu, maar er is vooral ook Mike Trésor Ndayishimiye. De aanvallende middenvelder, een jeugdproduct van Anderlecht, zag 20 jaar geleden het levenslicht in Lembeek en was dit seizoen tot dusver in alle competities samen al goed voor 8 goals en vijf assists. “We hebben die jongen op de laatste dag van de transferperiode gehaald (Trésor wordt sinds 2 september 2019 gehuurd van NEC Nijmegen, red.) met een optie tot aankoop, die dus wel zal gelicht worden. Het was eventjes aanpassen, maar hij heeft zijn kansjes gekregen en gegrepen. Hij speelt als nummer tien en ontwikkelt zich positief. Hij voelt zich hier goed en voegt wat extra toe aan ons spel. Willem II is het ideale podium voor hem", zwaait de Nederlander met lof.

World, meet Mike Tresor Ndayishimiye 😮 pic.twitter.com/gIsK6V1nmg Asha Michener(@ AshaRese) link