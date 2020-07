Maakt na Robben ook Sneijder spraakmakende comeback op Nederlandse velden? Wesley van Oevelen

03 juli 2020

16u50

Bron: AD 0 Eredivisie FC Utrecht en Wesley Sneijder (36) hebben onlangs met elkaar aan tafel gezeten om een comeback op de Nederlandse velden te bespreken. De voormalig sterspeler van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter zal de knoop zelf moeten doorhakken. Het zou de tweede spraakmakende Nederlandse comeback zijn, FC Utrecht en Wesley Sneijder (36) hebben onlangs met elkaar aan tafel gezeten om een comeback op de Nederlandse velden te bespreken. De voormalig sterspeler van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter zal de knoop zelf moeten doorhakken. Het zou de tweede spraakmakende Nederlandse comeback zijn, Arjen Robben keert terug naar FC Groningen

In navolging van Arjen Robben, hij keert terug naar zijn jeugdliefde FC Groningen - “Jongensboekachtig”, noemde onze analist Jan Mulder het al, heeft de Eredivisie er binnenkort misschien weer een topvoetballer bij. Wesley Sneijder, inmiddels al een jaar gestopt met voetballen, lijkt serieus open te staan voor een comeback. Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht heeft een rentree met de recordinternational van Oranje besproken. “Iedereen weet dat Wesley en ik de afgelopen jaren gewoon goed contact hebben gehouden. We hebben meerdere gesprekken gevoerd en daarin is ook een eventuele comeback van hem ter sprake gekomen.”

Wesley moet er zelf de tijd voor nemen om na te denken of hij dit écht wil. Dan zal hij natuurlijk ook topfit moeten worden, dat zal hij dan moeten opbrengen Jordy Zuidam

Sneijder is opgegroeid in de Utrechtse volkswijk Ondiep, voordat hij in de jeugdopleiding van Ajax belandde. Nooit droeg de middenvelder het shirt van Utrecht, maar toch zit FC Utrecht in zijn hart. Zo bezit hij een skybox in stadion Galgenwaard en liet hij zich onlangs filmen terwijl hij het ‘Utereg me stadje’ – lijflied van FC Utrecht – zong. Gisteren probeerde een groep Utrecht-supporters hem met vuurwerk en spandoeken over te halen om één jaar voor hun club te gaan spelen. “Ik denk er zeker over na”, zei hij toen, waarna hij een ‘supporterscontract’ tekende.

Fitheid

Een rentree lijkt momenteel nog ver weg, gezien de fysieke staat van de voormalig voetballer. Onlangs bracht Sneijder samen met Kees Jansma een biografie uit waarin hij uitweidde over zijn buitensporige levensstijl en alcoholgebruik in de voorbije jaren. Zuidam: “Wesley moet er zelf de tijd voor nemen om na te denken of hij dit écht wil. Dan zal hij natuurlijk ook topfit moeten worden, dat zal hij dan moeten opbrengen. Laat duidelijk zijn dat een topfitte Sneijder heel interessant voor FC Utrecht is. De bal ligt bij hem.”

De liefde tussen Sneijder en FC Utrecht wordt steeds serieuzer, en steeds meer mensen vinden het jammer dat de voormalig Champions League-winnaar nooit in de Domstad onder contract heeft gestaan. Clubeigenaar Frans van Seumeren hoopt komend seizoen op een top 3. Of dat met Sneijder gebeurt, is nu dus serieus de vraag. Mocht er een handtekening komen, zal hij ook fit moeten worden. Zuidam: “Maar hoe dat er eventueel uit komt te zien, kan ik nog niet zeggen. Dat gaan we pas bespreken op het moment dat hij zijn keuze heeft gemaakt.”

Lees ook:

Wesley Sneijder rechtuit in biografie: “Ik ging met tegenzin naar het EK 2012”, en “Ik had een fles vodka als beste vriend”

Wesley Sneijder over akkefietje met Ajax-fans, zijn toekomst en de clash met Van Gaal: “Ik stak mijn hand uit, maar hij negeerde mij” (+)

Arjen Robben voorgesteld bij FC Groningen: “Ik doe dit uit clubliefde, al kan het ook een rentree voor 1 of 2 matchen worden”

Streekgenoot Jan Mulder over onverwachte comeback van Robben: “Jongensboekachtig” (+)