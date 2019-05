Landstitel kan winnend Ajax niet meer ontsnappen na misstap PSV in Alkmaar ODBS

12 mei 2019

16u33 0 Eredivisie Ajax heeft zich in stijl herpakt na de Champions League-dreun van woensdag tegen Tottenham. Het won, ondanks een snelle achterstand, in de ArenA met 4-1 van Utrecht. Wat meer is: titelconcurrent PSV ging met 1-0 onderuit bij AZ Alkmaar, waardoor de Eindhovenaren op de slotspeeldag voor een schier onmogelijke opdracht staan om Ajax nog van de titel te houden. Dan moeten ze een achterstand van 3 punten en een doelsaldo van 14 goals goedmaken. Nu al feest in Amsterdam dus.

Na de immense anticlimax op het kampioenenbal, toen Ajax een voorsprong van in totaal 3 goals nog uit handen gaf in de halve finale, was daar in blessuretijd van de eerste helft de ontlading in Amsterdam. Op voorzet van Tadic had Van de Beek net de 2-1 ingekopt. Utrecht, dat alles op alles zette, was immers al na veertig seconden op 0-1 gekomen. Onze landgenoot Othman Boussaid, gewezen aanvaller van Lierse, rondde de eerste aanval van de wedstrijd prima af in de verste hoek voorbij Onana. Ajax direct daarna op zoek naar de 1-1 en die viel op het kwartier al. Ziyech vond knap van de Beek die Klaas-Jan Huntelaar, in de ploeg ten koste van de woensdag tegenvallende Dolberg, liet scoren.

Vlak na de rust weer opwinding in de Arena. Op de tienduizenden mobiele telefoons licht op dat AZ de 1-0 heeft gemaakt tegen PSV. Het stadion dat op zijn grondvesten trilde. Voor Ajax het signaal nog even het gaspedaal in te duwen. Doelman David Jensen hield nog lang stand, tot Tadic na een corner dan toch binnenwerkte. Diezelfde Tadic maakte er nog 4-1 van toen uitblinker Ziyech werd neergelegd. De 34ste landstitel kan Ajax niet meer ontsnappen. Met dank aan AZ, dat na Ajax twee maanden geleden ook PSV over de knie legde. De ploeg van John van den Brom is met een vierde plaats zo al zeker van Europees voetbal. In minuut 49 zette AZ-kapitein Til een counter om die via Seuntjes zelf af te ronden voorbij Zoet. Een mokerslag waarvan PSV niet meer herstelde.

Guus Til trapt het laatste sprankeltje titelhoop voor @PSV aan diggelen! 👋🏆 pic.twitter.com/oThrO16Trb Play Sports(@ playsports) link

Ajax speelt woensdagavond (19u30) in De Graafschap, PSV speelt dan nog thuis tegen Heracles Almelo. (lees hieronder verder)

Afscheid van Persie in mineur

Robin van Persie heeft met een nederlaag afscheid genomen als profvoetballer. De 35-jarige Rotterdammer moest met Feyenoord in de eigen Kuip buigen voor ADO Den Haag: 0-2. Zo eindigde de laatste wedstrijd van Van Persie in mineur. De topschutter aller tijden van Oranje kreeg in de blessuretijd een publiekswissel. De spelers van beide clubs vormden een erehaag voor de aanvoerder van Feyenoord, dat als nummer drie van de Eredivisie al een tijdje zeker was van Europees voetbal.

De 35-jarige Rotterdammer genoot met volle teugen van de ceremonie na afloop. “Mijn doel was om jullie blij te maken”, zei Van Persie tegen de supporters van Feyenoord. “Hopelijk is dat gelukt. Ik heb echt genoten, bedankt daarvoor.”

De topschutter aller tijden van Oranje (50 doelpunten in 102 interlands) ontving uit handen van oud-bondscoach Marco van Basten een gouden schaal, als cadeautje van de KNVB. “Robin heeft ons elke week verwend, een stukje magie houdt nu op”, zei Van Basten, die Van Persie in 2005 liet debuteren in de nationale ploeg. “Dat is spijtig en jammer. We hebben met z’n allen enorm van hem genoten.”

Het ‘Legioen’ nam in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen niet alleen afscheid van Van Persie, maar ook van trainer Giovanni van Bronckhorst. Na vier jaar en vijf prijzen gaat de trainer die Feyenoord in 2017 de eerste landstitel in achttien jaar bezorgde op zoek naar een andere uitdaging. Van Bronckhorst zit woensdag in Limburg tegen Fortuna Sittard voor het laatst op de bank. Van Persie slaat de trip naar Sittard over.