Komische taferelen in Eredivisie: Belg zet ref voor schut, debuterende Advocaat vergeet nederlaag met bitterballen Glenn Van Snick

Bron: Fox Sports 1 RV Eredivisie Je hebt zo van die wedstrijden dat er meer gebeurt naast het veld dan erop. Het inhaalduel tussen Sparta en Vitesse in de Nederlandse hoogste voetbalklasse was er zo eentje. Met een perplexe ref en een portie bitterballen in de hoofdrol.

Dick Advocaat maakte gisteravond zijn debuut als trainer van Sparta Rotterdam, dat op de laatste plek prijkt in de Eredivisie. In een poging om het tij te keren, koos de gewezen bondscoach van de Rode Duivels voor een nieuwe aanvoerder. Onze landgenoot Ryan Sanusi mocht gisteren voor het eerst in zijn carrière de aanvoerdersband dragen. Niet meteen de makkelijkste opdracht, zo blijkt, want tijdens de toss vergat de 26-jarige middenvelder de gebruikelijke handshake. Een lijnrechter stak zijn hand wel uit, maar dat werd straal genegeerd door Sanusi. De blik van en het ongemakkelijk moment voor de ref in kwestie spreekt boekdelen.

Portie bitterballen

Veel baatte de kapiteinswissel niet, Sparta verloor de wedstrijd met het kleinste verschil en staat nog steeds op een troosteloze laatste plaats. Een coach in zak en as zou u denken, maar niets was minder waar. De troost? Een schaal met bitterballen. "Daar hebben ze over nagedacht", spraak Advocaat terwijl hij een glimlach tevoorschijn toverde. De andere heren aan tafel bedankten vriendelijk - "hebben jullie een jonge vriendin ofzo?" - waarna de aanwezige pers zich dan maar over de snacks ging bekommeren. En weg waren alle zorgen.

