Kippenvel: spelers houden in Eredivisie halt om slachtoffertjes van spoordrama met fans te eren

23 september 2018

Mooie beelden uit de Nederlandse eerste klasse. In het duel tussen Vitesse en ADO Den Haag van gisterenavond werd het spel stilgelegd na vier minuten en twaalf seconden voetballen. 412 is namelijk het netnummer van Oss, daar waar afgelopen donderdag vier kinderen om het leven kwamen nadat een elektrische fietskar in botsing kwam met een trein.

Heel Nederland was in rouw en in de Eredivisie wilden ze dan ook zorgen voor een gepast eerbetoon. Nadat het spel werd stilgelegd gingen bij spelers (duidelijk onder de indruk), supporters en trainers de handen op elkaar. De fans van Vitesse ontvouwden ook een spandoek om de slachtoffertjes te eren. "Zo oneerlijk. Te jong en te klein om, om nu al een ster in de hemel te moeten zijn. Sterkte Oss", stond er te lezen. De overleden kinderen waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud.

