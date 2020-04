Keert Dario Van den Buijs terug naar België? PJC

01 april 2020

10u16 0 Eredivisie Belg. Linksvoetig. Transfervrij. Jong, maar toch met ervaring. Geen wonder dat er uit België - en buitenland - belangstelling is voor Dario Van den Buijs (24), van wie Heracles de optie niet lichtte.

In tijden van corona is een optie éénzijdig lichten - en dus verplicht opslag geven - voor profclubs vaak geen optie. Zo ook voor Heracles in het dossier van Dario Van den Buijs, maar dat betekent niet dat het niet door wil met de Belg. Nederlandse collega’s melden ons dat de de Nederlandse eersteklasser een voorstel deed aan de zoon van Stan om langer met hem door te gaan.

Linksvoetige verdediger en vicekapitein bij Heracles Van den Buijs, in 2,5 seizoenen Eredivisie goed voor 51 wedstrijden en 2 doelpunten, is gecharmeerd door de intenties van Heracles, maar sluit tegelijk een terugkeer naar België - of buitenland - niet uit. De Lierenaar speelde nooit in de Jupiler Pro League. Hij verliet in 2015 Club Brugge voor FC Eindhoven, om daar als prof te debuteren. Nu komt het er mogelijk wel van: er is volgens onze info concrete interesse uit 1A.

Tijdsdruk is er niet: Van den Buijs is transfervrij, de optie die Heracles bezit, verviel gisteren.