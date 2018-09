Job nummer 25: straks 71, maar Dick Advocaat denkt nog niet aan stoppen Valerie Hardie

13 september 2018

10u16 0 Eredivisie Stoppen, daar doet Dick Advocaat niet aan. Vier maanden nadat hij met Sparta Rotterdam uit de Eredivisie tuimelde, bereikte hij gisteren een mondeling akkoord met FC Utrecht. Twee weken voor zijn 71ste verjaardag.

De meningen zijn duidelijk verdeeld in Nederland. De ene vindt dat Dick Advocaat zijn houdbaarheidsdatum al lang heeft overschreden en dat zijn aanduiding als head coach een keuze van 'armoede' is, de andere vindt 'de Kleine Generaal' nu net wat FC Utrecht als tussenpaus nodig heeft, in afwachting van een jonge, beloftevolle trainer die in een langdurig project kan stappen.

