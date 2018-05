Hassane Bandé maakt officieuze debuut voor Ajax, waarna fans allemaal hetzelfde over ex-aanvaller KVM tweeten ODBS

12 mei 2018

Hassane Bandé heeft gisteren zijn officieuze debuut gemaakt voor Ajax, maar daar houdt de Burkinese ex-aanvaller van KV Mechelen ongetwijfeld weinig goeie herinneringen aan over. Tegen het Egyptische Al Ahly werd er in Dubai, waar de Ajacieden het seizoen afsluiten, met 1-0 verloren en Bandé liet bij de fans een alles behalve onuitwisbare indruk na.

Bij de pauze kwam Bandé, waarvoor Ajax 9,5 miljoen euro betaalde aan het gedegradeerde KV Mechelen, het veld in voor Justin Kluivert. Maar tegen de Egyptische recordkampioen had Ajax en Bandé in het bijzonder het erg moeilijk. Afgaande op de reacties van Ajax-fans op Twitter, werd hij zes keer aangespeeld maar verloor hij even veel keer de bal.

Ja verloren en het debuut van #Bandé was ook niet echt geweldig hé? 6 ballen aangeraakt en 6 verloren #ahlaja ilja(@ ilja47421276) link

Ajax heeft er wel weer een toppertje bij, ene Bandé.. Nog niks goed gedaan #ahlaja Dominic Jansen(@ Dominic_Jansen) link

Wie heeft er in godsnaam die Bandé gescout? #ahlAJA Bas Vuik(@ basvuik_) link

Hoeveel heeft die Bandé gekost?kan er werkelijk waar helemaal niks van...#ahlaja jelliiee(@ Jelliiee) link

#ahlaja die #Bande kan echt niets. Bastiaan Rook(@ Bastendo) link

10 minuten van Bandé gezien nu. Kan er geen klote van. #ahlaja Bas(@ yerdeadnan) link

Afgezien van alle verzwachtende omstandigheden vind ik bande nog niet echt interessanre dingen doen. Hang er verder niets aan op Noah H.(@ NoahHeijnen) link

Ff over Ajax wie heeft er in Godsnaam nou weer die Bande gescout? #ahlaja ❌❌❌⚽️ ilja(@ ilja47421276) link