Grote rentree Arjen Robben eindigt al snel in mineur: aanvaller na halfuur gekwetst naar kant ODBS

13 september 2020

17u29 2

In Nederland was het reikhalzend uitkijken naar de rentree van Arjen Robben in de Eredivisie. Groningen - PSV moest zijn match worden. Maar o ironie: de 36-jarige aanvaller, bijgenaamd ‘de Man van Glas’, moest na een halfuur naar de kant. In een luchtduel liep Robben een blessure op, waarna hij meteen gewisseld werd. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg scoorde PSV, ook een ex-club van Robben, vier minuten later fraai via Cody Gakpo (0-1). Robben, oud-international van Oranje, stopte ruim een jaar geleden bij Bayern München en beëindigde zijn loopbaan. Enkele maanden geleden kwam hij op die beslissing terug. “Als het niet lukt, zijn er altijd mensen die zullen zeggen dat ik dit nooit had moeten doen”, zei hij eerder over zijn terugkeer. “Maar ik heb niks te verliezen. Mijn carrière is af.”

Lees ook. Een terugkeer uit liefde voor het voetbal: alle ogen zijn vandaag gericht op ‘comeback kid’ Arjen Robben (+)