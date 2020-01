Geen speelminuten in bekerduel tegen Ajax? Dan stapt speler van derdeklasser gewoon op: “Ik ben in mijn eer aangetast” ABD

23 januari 2020

17u55

Bron: De Bunschoter 0 Nederlands voetbal Argjend Selimi. Zegt de naam u nog iets? Misschien wel, want de aanvaller van de Nederlandse derdeklasser Spakenburg deed zich in oktober al negatief opmerken met een horrortackle, die hij vervolgens weg lachte. Nu heeft de 23-jarige Selimi besloten om op te stappen bij zijn club nadat hij geen speelminuten kreeg in het bekerduel tegen Ajax.

Ajax gaf derdeklasser Spakenburg gisteren, zoals verwacht, een pandoering: 7-0. Voor de club uit de provincie Utrecht wordt het nog pijnlijker. Argjend Selimi, een aanvaller die intussen 2,5 jaar bij Spakenburg speelt, kreeg geen speelminuten. Dat zinde hem duidelijk niet, want meteen na de wedstrijd besloot de flamboyante aanvaller op te stappen.

“Ik heb mijn tas ingeleverd”, liet hij optekenen bij de lokale krant ‘De Bunschoter’. “Als je altijd alles hebt gegeven voor de club en er word je tegen Ajax nog niet eens een invalbeurt gegund, dan voelt het alsof je in de rug gestoken wordt. Tja, dan kan ik er beter mee kappen. Het is niet zo dat er vooraf beloftes zijn gedaan, maar je verwacht wel nog in te mogen vallen. En zeker wanneer er dan gasten meespelen die net komen kijken en misschien over een half jaar ook weer weg zijn. Als ik in mijn eer word aangetast, vergeet ik dat nooit meer.” Selimi gaat nu op zoek naar een nieuwe club. Spakenburg wil wel graag nog een gesprek met de aanvaller.

Dat dit net gebeurt met Selimi, mag niet verbazen. De aanvaller heeft een intussen kwalijke reputatie opgebouwd nadat hij eerder dit seizoen het nieuws haalde door een horrortackle uit te voeren en die daarna weg te lachen. “Eerlijk? Ik zou het zo weer doen”, grijnsde hij toen bij Fox Sports.

😅 | Argjend Selimi ligt zelf niet wakker van zijn donkerrode kaart.



"Zou het zo weer doen"



Bekijk hier het hele interview ⬇https://t.co/cqzwgWczJ2 pic.twitter.com/93CQQZhk0o FOX Sports(@ FOXSportsnl) link