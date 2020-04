Geen kampioen in de Eredivisie, Europese tickets verdeeld op basis van klassement Redactie

24 april 2020

16u53 8 Eredivisie De KNVB is eruit: er is dit seizoen geen kampioen in de Eredivisie. Ajax en AZ - beiden aan kop met evenveel punten - grijpen dus naast de titel. Er is ook geen degradatie of promotie. RKC Waalwijk en ADO Den Haag blijven zo op het hoogste niveau voetballen, Cambuur en De Graafschap promoveren dan weer niet. Verder werd ook beslist dat de Europese tickets op basis van de eindranking worden uitgedeeld.

Sneu voor Ajax en AZ, geen van beide ploegen wordt kampioen in Nederland. Na overleg met alle profclubs vond de Nederlandse voetbalbond (KNVB) het volgens ingewijden niet gepast een titelhouder aan te wijzen. De KNVB wil nog niet reageren, maar zegt snel met een persbericht te komen. Ajax en AZ hadden voor het stopzetten van de Eredivisie evenveel punten (56). Omdat de Amsterdammers een beter doelsaldo kunnen voorleggen, krijgen zij het eerste Champions League-ticket.

Ajax plaatst zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van het kampioenenbal als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich in eigen land ook weer voor de Champions League weet te plaatsen. Dat is onzeker omdat het niet bekend is of de Champions League en alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld. Het laatste seizoen zonder Nederlandse kampioen was in 1944-45, destijds door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.

Geen degradatie of promotie na stemmenfarce

Hoewel 16 van de 34 profclubs in Nederland voor promotie en degradatie stemden, heeft de Nederlandse voetbalbond (KNVB) ook beslist dat alles blijft bij het oude. Dat betekent dat RKC Waalwijk en ADO Den Haag niet degraderen in de door coronavirus stopgezette Eredivisie en dat Cambuur en De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie (de Nederlandse tweede klasse) blijven voetballen.

De beslissing werd gemaakt na een conference call tussen de KNVB en alle profploegen in Nederland. Opvallend was dat 9 ploegen (waaronder Feyenoord, AZ, PSV en Heerenveen) weigerden stelling in te nemen en dat 9 ploegen stemden tegen degradatie. 16 van de 34 profploegen kozen voor degradatie en promotie, maar de KNVB stapt dus niet mee in dat verhaal.

De conference call verliep bovendien niet zonder problemen. Alle clubs moesten hun stem naar één welbepaald mailadres van een werknemer bij de KNVB te sturen. Toen het adres bij het grote publiek bekend raakte, begon de mailbox vol te lopen met stemmen van fans en supporters. Na wat oponthoud werd de uitslag dan toch bekendgemaakt.

De directie van de KNVB heeft op basis van die uitslag besloten geen promotie-degradatieregeling te hanteren voor het seizoen 2019/2020. ADO en RKC - beiden tamelijk kansloos op de zeventiende en achttiende plaats in de Eredivisie - halen opgelucht adem. Voor Cambuur is het dan weer een zure appel om doorheen te bijten. Zij stonden soeverein aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg kan wel nog beroep aantekenen.

Europese tickets en bekerfinale

De KNVB heeft na de call ook de andere Europese tickets op basis van de huidige ranglijst verdeeld, zoals de UEFA gisteren ook al dringend verzocht. Ajax en AZ trekken dus naar de Champions League. Feyenoord is als nummer drie verzekerd van de groepsfase van de Europa League en PSV (4de) en Willem II (5de) van de voorrondes van de EL. FC Utrecht valt zo dus uit de boot, ondanks dat het een duel minder heeft gespeeld dan Willem II en een beter doelsaldo heeft.

Over de Nederlandse bekerfinale werd nog niets beslist. In de loop van de dag kwam dit bizarre scenario naar buiten: Feyenoord zou, zonder de finale te spelen, worden uitgeroepen tot bekerwinnaar omdat het als ‘uitploeg’ terechtkwam in de eindstrijd. Dat schrijft De Telegraaf. Alleen het Bestuur Betaald Voetbal kan die zege nog blokkeren, zo stelt advocaat Jan Kabalt, die schermt met artikel 11 van de reglementen betaald voetbal. Benieuwd wat Utrecht, dat zich plaatste als ‘thuisploeg’, daarvan zal vinden.