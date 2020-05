Gedeeld Eredivisie-topschutter Dessers over uitstel debuut bij Nigeria: “Pijnlijk, ging één van de beste momenten van mijn leven zijn” NVE

22 mei 2020

11u59

Bron: BBC 0 Eredivisie Hij speelde een fantastisch seizoen in Nederland, maar toen kwam het coronavirus opzetten. Gedeeld topschutter met 15 doelpunten en opgeroepen voor de nationale ploeg van Nigeria. Dat gaat nu (even) niet door. “Pijnlijk”, aldus Cyriel Dessers bij de BBC. Hij kan niet wachten om zijn landgenoten te ontmoeten.

Vijftien doelpunten voor Heracles Almelo, dat op een verdienstelijke achtste plek stond in de Eredivisie. Verder dan dat komt het niet, want in Nederland werd beslist de competitie stop te zetten. Geen kampioenen, geen degradanten. De topschutterstitel krijgt hij wel, al moet hij die delen met Steven Bergwijn van Feyenoord. “Ik denk dat ik nog wel wat had kunnen scoren, maar de gezondheid is belangrijker dan voetbal. Ik ben het eens met de beslissing.”

Dessers’ successen bleven niet onopgemerkt in Nigeria, het geboorteland van zijn moeder. Bondscoach Gernot Rohr rolde de rode loper uit voor Dessers om mee te doen in een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup, tegen Sierra Leone. Ook daar werd Covid-19 spelbreker. De spits is er het hart van in. “Het doet pijn, omdat ik dacht dat dit één van de beste momenten van mijn leven ging zijn, of toch van mijn carrière. Om dat niet te zien doorgaan was echt pijnlijk.”

Dessers zelf is nog nooit in Nigeria geweest, al wil dat niet zeggen dat hij het land niet kent. “Toen ik 12 jaar was moest elke speler tijdens de techniektraining één beweging leren. Sommigen kozen de schaarbeweging of de ‘Ronaldinho’, maar mijn beweging was altijd de ‘Okocha-beweging’. Ik hield van hem als kind.”

De Nigeriaanse Belg herinnert zich nog goed hoe Nigeria in 2013 de Afrika Cup won. “Het was speciaal, omdat ik op dat moment aan het studeren was. Ik was niet eens professioneel voetballer. Ik herinner me dat ik zo blij was, met Mikel als aanvoerder, Emenike met de doelpunten...”

Met jongens als Wilfred Ndidi (ex-Genk), Alex Iwobi (Everton), Moses Simon (ex-Gent) en Victor Osimhen (ex-Charleroi) loopt er een mooie generatie voetballers rond in Nigeria. “Het is een jong team, heel wat spelers spelen in Europa, dus ik denk dat de aanpassing wel zal meevallen en ik hoop dat ze me accepteren in het team. Ik kijk er naar uit om Victor Osimhen te zien. Ik kijk veel naar voetbal en spitsen, en ik denk dat hij geweldig is. Ik hoop dat ik hem kan helpen en steunen.”

Ondertussen mogen clubs in Nederland terug in kleine groepjes trainen, en daar vindt Dessers troost in. “Ik mis voetbal, het gevoel van een wedstrijd en een wedstrijddag. Maar ik ben ook blij dat ik nu terug een bal kan raken. Het is wel maar training, maar het is beter dan niks.”

Lees ook:

Cyriel Dessers in de wolken met topschutterstitel in Nederland: “Trots dat ik naast een legende als Luc Nilis sta”

Cyriel Dessers sluit 2019 af als topschutter in Nederland: “Wat een leven hebben we... Er is niks mooiers”