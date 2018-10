Gaat Eredivisie de Jupiler Pro League achterna? Mogelijk nieuw competitieformat met 16 clubs én play-offs Redactie

09 oktober 2018

14u13

Bron: AD.nl 0 Eredivisie Een nieuwe eredivisie zonder kunstgras komt eindelijk dichterbij. De topclubs Ajax, PSV en Feyenoord hebben een concreet voorstel op tafel gelegd om het ‘Europese’ televisiegeld per 2021 revolutionair anders te verdelen.

Minimaal tien procent van de inkomsten die Nederlandse clubs uit de Champions League en Europa League halen, moeten in dat plan voortaan terugvloeien naar alle overige clubs in de eredivisie. In een succesvol seizoen als het huidige zou dat al snel een extra pot van zo’n tien miljoen euro betekenen.

Zestien clubs en play-offs

In ruil daarvoor willen de topclubs af van al het kunstgras in de eredivisie. Ook willen ze een nieuwe competitieopzet, om zo het aantal duels onder weerstand te vergroten, zeer waarschijnlijk met play-offs, mogelijk met zestien in plaats van de huidige achttien clubs. De exacte invulling van die opzet is nog onderwerp van studie. Daarnaast willen Ajax en PSV hun beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie kunnen behouden.

"Het kan nu heel snel gaan, ik ben heel positief gestemd", zegt onder meer Jan de Jong van Feyenoord, een geluid dat bij meer clubs uit verschillende geledingen is te horen. De laatste maanden is er veel winst geboekt door een onafhankelijk Engels bureau dat door de Eredivisie CV is ingeschakeld. Het plan komt al medio november in stemming. De bedoeling is om de ‘eredivisie 2.0’ per 2021 te laten starten.