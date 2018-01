FT buitenland: "Je tekent pas als je blij bent met wat op papier staat", zegt Mourinho over Fellaini Mike De Beck

29 januari 2018

Het blijft onduidelijk of Marouane Fellaini zijn aflopende contract bij Manchester United zal verlengen. José Mourinho wil graag dat de middenvelder bijtekent maar de onderhandelingen slepen aan. Vandaag kwam het onderwerp nog eens ter sprake tijdens een persbabbel van de Portugees.

"Hij is een heel belangrijke speler voor mij en een echte professional die alles geeft om het team te helpen. Er is een wens van mezelf, het bestuur en de speler om samen te blijven en dat is ons doel. Zullen we een akkoord vinden? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ikzelf, het bestuur en de speler een happy end wensen."

Mourinho, die onlangs zelf bijtekende tot 2020, zegt tevreden te zijn met wat Fellaini de club bijdraagt. "Hij is een fantastische prof en ik weet dat hij bij ons wil blijven en dat is heel belangrijk. Hij weet dat ik hem wil en de club hem wil. Dit is ook belangrijk voor hem. Maar je tekent pas een papier als je blij bent met wat op het papier staat. Dus, laten we zien wat er gebeurt."

Fellaini (30) draagt het shirt van de Mancunians sinds 2013. De Rode Duivel, die na het WK in Rusland stopt als international, won met de Engelse topclub onder meer de Europa League (2017) en de FA Cup (2016).

Over de speculaties als zou Zlatan Ibrahimovic, ook in zijn laatste contractjaar, naar een club in de VS verhuizen, bleef Mourinho op de vlakte. "Ik heb het ook in de pers gelezen maar hij heeft mij niets gezegd. Dus ik weet het niet. Maar als het waar is en Zlatan een toekomst bij een andere club en in een ander land beoogt, dan zijn we hier om hem te helpen. We zullen hem het leven niet zuur maken."

"Bomaanslag heeft mijn leven veranderd", zegt Marc Bartra op proces

Marc Bartra lijdt vandaag nog altijd onder de gevolgen van de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Dat vertelde de Spanjaard op het proces tegen de vermoedelijke dader in Dortmund.

Op 11 april 2017 was Bartra met zijn teamgenoten op weg naar het stadion van Dortmund om er in de Champions League tegen Monaco te voetballen. In een haag langs de weg had de verdachte drie explosieven verstopt. Die bracht hij tot ontploffing op het moment dat de bus voorbijkwam. Marc Bartra raakte gewond aan de pols door het rondvliegend glas. Ook een politieman die per motor de bus begeleidde, had verzorging nodig.

"Vandaag heb ik de aanslag nog altijd niet verteerd. Ik lijd er nog steeds onder", legde de 27-jarige verdediger vandaag uit. "Ik had schrik om te sterven en mijn familie nooit meer terug te zien. De aanslag heeft mijn leven veranderd. Ik ben blij dat ik vandaag nog leef."

Aanvankelijk dacht de politie aan islamterreur maar al snel kwamen de speurders de extremist Sergueï Wenergold op het spoor. Die erkende de feiten maar hield vol niemand te willen doden. Volgens de aanklager was het wél zijn bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te doen kelderen. De man had immers gespeculeerd op verlies en wilde zich zo verrijken.

Naast Bartra was ook zijn ploegmaat Pierre-Emerick Aubameyang opgeroepen om te getuigen. De Gabonese topspits zegde evenwel ziek af. Aubameyang wordt nadrukkelijk gelinkt aan Arsenal.

Dessers laat zich van slechtste kant zien

Cyriel Dessers was uitstekend begonnen aan het seizoen, maar de laatste weken moet hij zich wel tevreden stellen met enkele invalbeurten. Ook gisteren mocht de spits van Utrecht invallen, in de 58ste minuut om precies te zien. Onze landgenoot vocht langs de kant van de lijn een robbertje uit met zijn naaste belager Joël Veltman. Wanneer de bal buiten rolde, pakte Dessers nog uit met een fikse duw waardoor Veltman tegen de reclameborden smakte. Een niet al te propere actie van Dessers. Utrecht en Ajax deelden uiteindelijk de punten na een brilscore.

