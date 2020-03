Football Talk. Robin van Persie gaat spitsen trainen bij Feyenoord - Liverpool kan even niet rekenen op doelman Alisson Voetbalredactie

06 maart 2020

Schouderblessure De Bruyne evolueert gunstig

Het gaat beter met de schouderblessure van Kevin De Bruyne. Het is wel nog afwachten of de Rode Duivel zondag kan meespelen met Manchester City in de stadsderby tegen United. De Bruyne blesseerde zich afgelopen zondag bij een val in de gewonnen League Cup-finale tegen Aston Villa (2-1). Daardoor miste de spelmaker van de Citizens woensdag het FA Cup-duel tegen Sheffield Wednesday (0-1 winst).

Zondag in de vooravond moeten de troepen van Pep Guardiola op Old Trafford aan de bak tegen Manchester United. Het is nog afwachten of De Bruyne de competitietopper haalt. “Met Kevin De Bruyne gaat het beter”, verduidelijkte Guardiola donderdag tijdens een perspraatje. “Hij traint en morgen zal het nog beter gaan. Hij voelt zich beter. Voor zondag is het nog afwachten.”

Manchester City telt als nummer twee in het klassement, met een match minder, 22 punten achterstand op de autoritaire leider Liverpool. United is vijfde met nog 15 punten minder dan de stadsgenoot.

Liverpool ziet doelman Alisson Becker uitvallen

Liverpool kan in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth geen beroep doen op doelman Alisson Becker. De Braziliaan blesseerde zich begin deze week in aanloop naar het bekerduel van dinsdag tegen Chelsea (2-0 nederlaag) en is nog niet hersteld. Coach Jürgen Klopp maakte op zijn perspraatje vrijdag bekend dat het gaat om een spierblessure in de heup.

“Ali heeft voor de bekermatch bij Chelsea een blessure opgelopen. We dachten allemaal dat het geen probleem was, want hij zou die wedstrijd toch niet spelen. Het plan was hem op de bank te zetten, maar daar hebben we van afgezien. Op woensdag heeft hij een scan ondergaan en daar was de blessure duidelijk op te zien. Hij mist het duel tegen Bournemouth. Het is afwachten of hij volgende week opnieuw speelklaar geraakt.”

Klopp kon verder nog meegeven dat Naby Keita de training hervatte na een heupblessure. Jordan Henderson (hamstrings) en Xherdan Shaqiri (kuit) blijven out. Liverpool, nog steeds met een straatlengte voorsprong koploper in de Premier League, lijkt de voorbije weken in een klein dipje te zitten. Na de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League bij Atlético Madrid verloren de Reds ook in de competitie bij Watford (3-0) en in de FA Cup bij Chelsea (2-0).

Duel in Europa League tussen Kopenhagen en Basaksehir gaat ook achter gesloten deuren door

Het schrik om het coronavirus heeft intussen ook Denemarken in zijn greep gekregen. De teams in de Deense hoogste klasse werken hun komende thuiswedstrijden achter gesloten deuren af. De Deense kampioen, FC Kopenhagen, is ook nog in Europa actief en zal dus ook haar terugwedstrijd van de achtste finales in de Europa League, op 19 maart, zonder toeschouwers afwerken. Of er ook bij het heenduel een week eerder in Istanbul maatregelen zullen getroffen worden, kon FC Kopenhagen nog niet meedelen.

De Deense presidente Mette Frederiksen liet eerder vrijdag weten alle grote evenementen in Denemarken met meer dan duizend toeschouwers tot eind maart uit te stellen of af te gelasten. Voetbalwedstrijden kunnen doorgaan, maar achter gesloten deuren en zonder toeschouwers.

Roy Hodgson verlengt met een seizoen bij Crystal Palace

Crystal Palace heeft vrijdag bekendgemaakt ook komend seizoen door te gaan met hoofdcoach Roy Hodgson. De 72-jarige Engelsman staat sinds september 2017 aan het roer bij Palace. Hij leidde de club de voorbije twee seizoenen naar respectievelijk een elfde en twaalfde plaats. Momenteel staat het team van Rode Duivel Christian Benteke opnieuw twaalfde.

“Ik ben heel blij dat ik met de club een akkoord heb kunnen vinden voor een extra seizoen”, liet Hodgson in een eerste reactie optekenen. “Ik ben fier op hetgeen we de voorbije 2,5 jaar hebben kunnen realiseren en kijk uit naar de toekomst. Iedereen kent mijn gevoelens voor deze club. Ik was als klein jongetje al supporter en heb een speciale band met de huidige generatie fans. Samen met de spelers en het bestuur gaan we ook in de toekomst blijven aan één zeel trekken.”

Na een bescheiden spelerscarrière begon Hodgson 43 jaar geleden aan een erg succesvolle trainersloopbaan. Daarin was hij onder meer coach van clubs als Liverpool, Inter Milaan, Fulham, West Bromwich Albion en Blackburn Rovers. Hij leidde ook de nationale ploegen van Engeland, Finland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Van Persie aan de slag als spitsentrainer

Robin van Persie keert terug bij Feyenoord. De oud-spits gaat eenmaal per week aan de slag met Robert Bozeník. Vanaf volgende week zal hij als spitsentrainer met de Slowaak trainen.

Van Persie komt op verzoek van trainer Dick Advocaat. De coach werkte eerder bij Fenerbahçe en het Nederlands elftal met Van Persie samen. De 36-jarige Rotterdammer beëindigde vorig seizoen zijn profloopbaan bij Feyenoord, waar in twee periodes speelde (2001-2004 en 2017-2019). Hij vond het toen nog te vroeg om meteen als trainer bij zijn favoriete club uit Rotterdam te gaan werken. Van Persie wilde eerst even genieten van zijn vrije tijd. Hij werkte de afgelopen maanden als analist voor de Engelse televisie.