Feyenoord zwaar onderuit tegen Ajax (1-4): "Dit is een enorme mokerslag" PL

17u55

Bron: ANP 0 Photo News Eredivisie Ajax heeft Feyenoord een gevoelige nederlaag toegediend. De Amsterdammers wonnen vanmiddag in De Kuip met 1-4. "Shame on you", schreeuwden de ontgoochelde thuisfans vanop de tribunes. Kampioen Feyenoord ziet door de nederlaag zijn achterstand op leider PSV oplopen tot acht punten.

Ajax was voor rust onder leiding van Hakim Ziyech voetballend de baas, maar in de buurt van het doel maakte de ploeg van trainer Marcel Keizer vaak de verkeerde keuzes. Kansen waren er daardoor amper in de eerste helft. Geklungel van Amrabat leidde vijf minuten na rust de openingstreffer in. De Marokkaan leverde de bal zomaar in bij Neres, die Huntelaar bediende: 0-1. Feyenoord kreeg snel een kans op de gelijkmaker nadat Haps over het been van De Ligt ging in de zestienmeter. Jørgensen zag hoe zijn slap ingeschoten penalty uit de hoek werd getikt door Onana. De Deense spits schotelde twee minuten later Toornstra wel de gelijkmaker voor. Opgezweept door het publiek leek Feyenoord even door te drukken, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Na een fraaie actie van Neres tikte de ingevallen Dolberg de 1-2 binnen. Via een andere invaller, Siem de Jong, en opnieuw Dolberg liep Ajax in de slotfase uit naar een ruime zege.

ANP Pro Shots

"Dit is een enorme mokerslag voor ons", zei een aangeslagen Giovanni van Bronckhorst, coach van Feyenoord. "Ik ben heel teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk. We hadden niet de flair en durf om van achteruit de vrije man te vinden. Dan kom je ook niet in de wedstrijd. We waren slordig, leden veel balverlies en creëerden weinig kansen. In de tweede helft zag ik na de penalty wel een tijdje het geloof in de ploeg. Toen hadden we een paar kansen op de 2-1. We konden in die fase de wedstrijd kantelen."



Feyenoord moet in het klassement nu al acht punten toegeven op leider PSV. De club uit Eindhoven versloeg eerder vandaag Vitesse met 3-0 na goals van Lozano en Van Ginkel (2). Grappig moment daar vlak voor de aftrap: een PSV-mascotte mocht de toss uitvoeren, maar zoals u op onderstaande video kan zien, gebeurde dat iets te enthousiast.

Dat had dit kereltje beter op voorhand even geoefend... ¿¿ pic.twitter.com/8QlowiHywV Play Sports(@ playsports) link