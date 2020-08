Feyenoord-coach Advocaat stomverbaasd over komst Antonucci (die meteen wordt uitgeleend aan Volendam) Redactie

13 augustus 2020

21u22

Bron: Belga 0

Feyenoord neemt de Belgische belofte-international Francesco Antonucci over van AS Monaco. De 21-jarige middenvelder ondertekent bij de Rotterdammers een contract voor vier seizoenen, met een optie voor nog een extra jaar. Feyenoord verhuurt Antonucci komend seizoen nog aan tweedeklasser Volendam, waarvoor hij afgelopen seizoen ook al op huurbasis voetbalde. In twintig competitiewedstrijden maakte hij elf doelpunten.

Départ de Francesco Antonucci



Le milieu offensif Belge retrouve le pays dans lequel il était prêté la saison dernière en signant en faveur du Feyenoord Rotterdam.



L’AS Monaco lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.https://t.co/Ib9J34PXDu AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

"We zien in Francesco echt een prima versterking voor de toekomst. Hij heeft een heel goed jaar achter de rug bij Volendam, waarin hij echt enorm is gegroeid. Komend seizoen kan hij zich daar nog verder ontwikkelen om dan vervolgens hier bij Feyenoord aan te sluiten", zegt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. Een plaats in de A-kern is evenwel nog niet voor direct, want coach Dick Advocaat wist tot voor de medische tests van de middenvelder nog niet eens voor welke ploeg die werd aangetrokken.

Antonucci was sinds 2017 bij Monaco aangesloten. Voordien speelde hij voor de jeugd van Charleroi, RSC Anderlecht en Ajax. Bij Anderlecht maakte hij deel uit van de generatie van onder andere Sebastian Bornauw (FC Köln), Alexis Saelemaekers (AC Milan) en Siebe Dewaele (nog steeds Anderlecht).