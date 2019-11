Eredivisie protesteert dit weekend tegen racisme: spelers gaan minuut lang stilstaan tijdens wedstrijd Redactie

21u25 0 Eredivisie De profvoetballers in de Nederlandse Eredivisie en Eerste Divisie staan bij hun eerstvolgende competitieduel komend weekend letterlijk een minuut stil in hun protest tegen racisme. Meteen na de aftrap doen ze zestig seconden niets. Op alle borden in het stadion verschijnt dan het bericht: “Racisme? Dan voetballen we niet.”

De collectieve actie is een initiatief van de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie in samenwerking met de 34 profclubs, KNVB, Coaches Betaald Voetbal en spelersvakbond VVCS. “Met de actie wordt stilgestaan bij het schelden op de tribunes en discriminatie op de Nederlandse (amateur)voetbalvelden”, zo laten de initiatiefnemers weten. “Het is bedoeld om fans bewust te maken dat voetbal van iedereen is, ongeacht culturele achtergrond, religie of seksuele voorkeur.”

Incident Mendes Moreira

De directe aanleiding tot de actie was dat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira het slachtoffer was van racistische geluiden vanaf de tribune in het duel met FC Den Bosch afgelopen zondag. “De organisaties in het betaald voetbal betreuren deze gebeurtenissen en willen meer doen om deze misdragingen tegen te gaan”, zo luidt de verklaring verder. “Door schouder aan schouder iedere vorm van geweld, racisme en discriminatie te bestrijden, zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom blijft voelen in het voetbal.”

💬 | Ahmad Mendes Moreira is boos en teleurgesteld dat dit nog steeds moet gebeuren...



"Dat doet me gewoon heel erg veel pijn." #dboexc pic.twitter.com/Y9kvkog0CZ FOX Sports(@ FOXSportsnl) link