Een eerste trofee is binnen: Ajax pakt met Nederlandse beker eerste prijs in vijf jaar Daniël Dwarswaard

05 mei 2019

20u19

Bron: AD 0 KNVB beker Eindelijk is het zo ver. Ajax heeft de eerste prijs sinds 27 april 2014 binnen. In de Rotterdamse Kuip won het van Willem II (0-4) en pakte de beker.

Toen Huntelaar halfweg de tweede helft de 0-3 maakte na opnieuw een uitstekende aanval, wisten de fans het zeker. De 20.000 supporters van Ajax in Rotterdam konden vieren. Het lange verlangen naar een tastbare prijs afgelopen. Met de naderende kampioensontknoping en een mogelijke Champions League-finale volgt er voor Ajax natuurlijk nog veel meer, maar de beker is binnen. Een prijs die Ajax na 2010 en twee verloren finales tegen FC Twente en PEC Zwolle niet meer gewonnen had.

Erik ten Hag koos voor een verrassende opstelling zo vlak voor de return woensdag in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham. Dat Klaas-Jan Huntelaar speelde, dit seizoen al zo vaak belangrijk voor de ploeg, was niet zo gek. Wel opmerkelijk was de keuze voor Kristensen als rechtsachter. De Deen heeft dit seizoen een bijrol, maar mocht in de finale wel spelen. Zo stond Mazraoui op het middenveld. Door Ten Hags keuzes zaten Lasse Schöne, Joël Veltman en David Neres op de bank.

Feest bij Ajax

Ajax begon niet goed en Willem II, met een aangepaste verstrekte verdediging, verweerde zich kranig. Maar vlak voor rust sloegen de Amsterdammers twee keer toe. Een variant bij een corner leverde de 0-1 van Blind kopte binnen na een voorzet van Tadic. De videoscheidsrechter controleerde nog of de Ajacied niet in buitenspelpositie stond, maar de Ajax-fans mochten juichen. Een minuut later dus weer na een prachtige Ajax-aanval. Via Mazraoui en Hakim Ziyech rondde Huntelaar koeltjes af voor de 0-2.

In de tweede helft scoorde Huntelaar dus nog een keer en was de winst helemaal binnen. Voor Ten Hag het sein om sterspeler Tadic nog wat rust te gunnen op weg naar de clash met Spurs. Kristensen maakte er zelfs nog 0-4 van. Frenkie de Jong mocht, onder luid applaus op alle tribunes want de middenvelder speelde nog voor Willem II, naar de kant. Lang daarvoor was ook Ziyech al gewisseld. Zo was het een perfecte avond voor Ajax. Met een prijs op zak naar de grotere doelen van dit seizoen: de titel en wie weet zelfs de finale Champions League.