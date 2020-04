Directeur Van der Sar begrijpt dat Ajax niet tot kampioen wordt uitgeroepen: “Er zijn belangrijkere dingen nu” ABD

24 april 2020

20u14

Bron: Belga 0 Eredivisie Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, heeft er begrip voor dat zijn club vrijdag niet tot kampioen van Nederland werd uitgeroepen. "Als speler en club wil je natuurlijk altijd kampioen worden", zei hij voor de camera van Ajax TV. "We hebben ook het hele jaar bovenaan gestaan. Maar met deze situatie is het misschien ook wel begrijpelijk. Er zijn ook belangrijkere dingen dan voetbal nu."

Ajax krijgt als nummer één van de ranglijst wel het beste ticket voor de Champions League van het volgende seizoen. Als de winnaar van de huidige editie van het kampioenenbal zich ook in eigen land plaatst voor de Champions League, dan gaat de club uit Amsterdam zelfs rechtstreeks de lucratieve groepsfase in. Onduidelijk is echter of de Champions League en alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld. "Laten we hopen dat het op een gunstige manier eindigt", aldus Van der Sar.

De KNVB wil dat Europese deelnemers na de zomer 25 procent van de startpremie voor Europese toernooien gaan delen met de overige clubs in het betaalde voetbal. "Wij willen als grootste club van Nederland zeker helpen", zei Van der Sar. "Dat hebben we ook al bij de Eredivisie CV aangegeven. Maar dit was weer een nieuw idee. We willen helpen om de bedrijfstak te laten overleven. Maar we krijgen het zelf ook moeilijk. Het zou zomaar kunnen dat er ook in het begin van het volgend seizoen nog geen mensen in de Johan Cruijff ArenA mogen zitten. Dan heb je het over 53.000 toeschouwers per thuiswedstrijd. Dat kost ons vele miljoenen. Voetballen zonder publiek heeft een enorme impact op alle clubs.”