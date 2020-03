Denayer valt uit in Lille - Lyon (1-0) - Saelemaekers weer niet van de bank - Belgen scoren in Heracles vs RKC YP/ODBS

08 maart 2020

23u38

Bron: Belga

Denayer haakt gekwetst af

Jason Denayer leed een nederlaag met Lyon. Dat verloor op de 28e speeldag in de Ligue 1 met 1-0 Rijsel. Loic Remy scoorde in de 44ste minuut. Denayer moest in de 68e minuut geblesseerd naar de kant. Lyon zakt in de stand naar de zevende plaats, op 28 punten van leider Paris Saint-Germain.

Saelemaekers niet van de bank

Alexis Saelemaekers is niet van de bank gekomen in Milan - Genoa (1-2). Hij blijft het moeilijk hebben om zijn draai te vinden bij Milan. De gewezen speler van Anderlecht mocht nog niet starten sinds zijn overgang van bij Anderlecht eind januari en ook een invalbeurt bleef vandaag uit. Een treffer van Ibrahimmovic (77') kwam te laat voor de ‘rossoneri’ na eerdere bezoekende doelpunten van veteraan Pandev (7') en Cassata (41'). Milan blijft als zevende voorlopig buiten de Europese plaatsen in Italië. Voor Genoa zijn het drie gouden punten in de strijd tegen de degradatie. De Genuezen springen over Lecce en komen zo op de zeventiende plaats, de eerste veilige plaats. De wedstrijd op San Siro ging achter gesloten deuren door omwille van het wijdverspreide coronavirus in Italië.

Belgische goals in Heracles - RKC

In de Eredivisie speelden de Belgen vandaag een hoofdrol tijdens Heracles-RKC. Voor Heracles miste topschutter Cyriel Dessers al na acht minuten een penalty. Anas Tahiri (28') scoorde vervolgens voor de bezoekers, maar ook de thuisploeg kon rekenen op een scorende Belg, verdediger Dario Van den Buijs (30'). Met Hannes Delcroix stond nog een vierde Belg in de verdediging bij RKC. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 4-2. Heracles klimt door de zege opnieuw naar de achtste plaats, net buiten de play-offs voor Europees voetbal. RKC blijft troosteloos laatste. Degradatie lijkt nauwelijks nog af te wenden voor de Waalwijkers.

Nog zondag leed Mike Trésor Ndayishimiye een 2-0 nederlaag met Willem II bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Feyenoord blijft ongeslagen onder Dick Advocaat. Sinds zijn komst op 30 oktober vorig jaar verloren de Rotterdammers niet meer in de competitie, een erg indrukwekkende reeks. In het klassement blijft Feyenoord (50 ptn) in de buurt van koplopers Ajax en AZ (beiden 56 ptn). Willem II is vijfde met 44 punten.

Dante Rigo viel in de slotfase in bij Sparta dat een zware 5-1 nederlaag moest ondergaan bij Utrecht. Utrecht, met coach John van den Brom (ex-Anderlecht), is zesde. Sparta staat op de elfde plaats.

AZ en Ajax winnen

AZ had gisteravond voorlopig weinig last van kampioensstress. De Alkmaarders wonnen zes dagen na hun overtuigende zege op Ajax (0-2) ook van ADO Den Haag: 4-0. Later op de avond won ook Ajax zijn match tegen Heerenveen, waardoor de Amsterdammers aan kop blijven in het klassement.

AZ nam gauw afstand van ADO. Teun Koopmeiners benutte in de 13e minuut een strafschop na een domme overtreding van Laurens De Bock op Dani de Wit. In de 19e minuut zorgde Owen Wijndal, na een goede combinatie met Oussama Idrissi, voor de 2-0. Diep in de tweede helft was Koopmeiners trefzeker uit een vrije trap. De aanvoerder staat dit seizoen in de eredivisie op elf doelpunten, waarvan negen uit strafschoppen en twee uit directe vrije trappen. De 4-0 kwam in de 89e minuut op naam van invaller Ferdy Druijf.

ADO is door het verlies verder in de problemen gekomen en moet steeds meer vrezen voor degradatie.

Ajax won dus ook, met 1-3 bij Heerenveen. Dusan Tadic was de grote man bij Ajax. Hij maakte de 0-1 en 0-2 en leidde de 0-3 van Quincy Promes in. Alle drie de doelpunten van Ajax vielen tussen de 57e en 64e minuut. Mitchell van Bergen verkleinde in de 67e minuut de achterstand voor sc Heerenveen.

Ajax had het voor rust erg lastig in het Abe Lenstra-stadion. Alen Halilovic miste een grote kans voor de thuisploeg. De snelle Chidera Ejuke raakte de paal.