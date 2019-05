De schaal gaat naar Amsterdam: Ajax pakt de dubbel en kroont zich voor 34ste keer tot landskampioen MH

15 mei 2019

21u22 20 Buitenlands voetbal De eerste landstitel in vijf jaar is een feit, de dubbel evenzeer. Ajax sloot gisteravond een knalseizoen in stijl af. Nadat het eerder deze maand de KNVB-beker op het palmares zette, kroonden de Amsterdammers zich tot kampioen van de Eredivisie. De 1-4-zege bij De Graafschap was de kers op de taart.

119 gemaakte goals in 34 wedstrijden. Dit Ajax is een doelpuntenmachine zoals er zelden waren in de Eredivisie. En hoe vreemd het ook klinkt: een clubrecord is dat aantal niet. Met ene Johan Cruijff als orkestmeester -en topschutter met 33 goals- legden de Ajacieden er in het seizoen 1966-1967 liefst 122 in het mandje. In Doetinchem zorgden Schöne, Tagliafico en Tadic (twee keer) gisteravond voor de 28ste zege van het seizoen.

Een mirakel voltrok zich dus niet in Stadion De Vijverberg, daar waar Ajax drie jaar geleden de landstitel op dramatische wijze nog verspeelde. Toen kwam het op de laatste speeldag niet verder dan een 1-1-gelijkspel, waardoor PSV alsnog het kampioenschap veroverde. De kans dat het scenario zich vandaag herhaalde, was eigenlijk vooraf al nihil. PSV moest drie punten én een doelsaldo van veertien goedmaken. De Eindhovenaren haalden het gisteravond overigens van Heracles (3-1) en stranden met 83 punten op 3 tellen van de Nederlandse recordkampioen.

En zeggen dat het nóg mooier had kunnen zijn voor succescoach Erik ten Hag en zijn jongens. Wat er in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham gebeurde, weet u intussen wel. Hoe dan ook heeft deze generatie Ajax-spelers de harten van menig voetballiefhebber veroverd. Een welverdiend feestje zal ongetwijfeld losbarsten. De 34ste titel is een feit - eentje die opgedragen wordt aan Abdelhak Nouri. De betreurde Marokkaanse Nederlander werd in 2017 getroffen door een hartstilstand en liep blijvende hersenschade op. In het shirt van Ajax droeg hij destijds uitgerekend nummer 34.

