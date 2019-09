De Malen-show: nieuwe ster van Oranje scoort liefst vijf keer voor PSV Chris Ottens

14 september 2019

22u58

Bron: AD 0 Eredivisie Donyell Malen was vandaag de grote man voor PSV in de 5-0 thuiszege op Vitesse. De snelle aanvaller, die bij zijn Oranje-debuut vorige week ook al scoorde, maakte er liefst vijf (!) tegen de Arnhemmers.

PSV zette zijn sterke thuisreeks in de eredivisie voort tegen Vitesse. Tegen de Arnhemmers bleef de ploeg van trainer Mark van Bommel voor de 50ste keer op rij ongeslagen in eigen huis. Dat deed PSV op overtuigende wijze, mede ook dankzij flitsend spel van de aanvallers. Armindo Bruma keerde terug in de basisopstelling ten faveure van Cody Gakpo, Steven Bergwijn speelde weer eens op links en Mohamed Ihatteren mocht op ‘10' beginnen.

Obispo in de fout

Vitesse was niet opgewassen tegen die kwaliteiten. De Arnhemmers hadden nog wel de eerste kans van de wedstrijd, na een snelle inworp van Remko Pasveer belandde de bal via via bij Oussama Tannane, maar die trof de vuisten van Jeroen Zoet. Daarna was het vooral PSV dat gevaarlijk was en uiteindelijk ook scoorde. In de 18de minuut leverde uitgerekend Armando Obispo - de PSV-huurling van Vitesse - de bal zomaar in bij Bruma, die op zijn beurt Donyell Malen bediende: 1-0. Daarna waren er meerdere kansen op 2-0, onder meer voor Ihattaren, maar was het weer Malen die scoorde. Ditmaal knikte hij raak uit een corner.

Het zijn sowieso mooie weken voor Malen die zijn interlanddebuut bij Oranje ook al op wist te luisteren met een treffer. Het was alweer Malens 13de doelpunt in zijn laatste 1255 minuten in de eredivisie. Cijfers die PSV koestert nu Luuk de Jong al een tijdje is vertrokken.

Eerste hattrick

Na rust maakte Malen zijn hattrick al snel compleet. Binnen een halve minuut had hij de bal al in het net liggen, nadat Ihattaren even daarvoor na een fraaie actie nog op een verdediger was gestuit: 3-0. Het was ook meteen de eerste hattrick voor Malen in het eerste van PSV.

Ook daarna was er geen vuiltje aan de lucht voor PSV, waar Ritsu Doan 10 minuten voor tijd debuteerde. Even later werd het ook nog 4-0 en 5-0, nadat de bal twee keer op de stip werd gelegd. In beide gevallen haalde Malen de trekker over en maakte hij zijn feestje compleet.

Bert Theunissen was op 8 november 1964 (2-5 tegen Sittardia) de laatste speler van PSV die vijf keer scoorde in een Eredivisiewedstrijd. Malen is met zes doelpunten nu topscorer van de Eredivisie.

PSV staat na de zege op de tweede plaats. Koploper Ajax heeft evenveel punten. De twee topclubs spelen volgende week zondag in Eindhoven tegen elkaar

