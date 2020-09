De droomdag van Arjen Robben die in een drama veranderde: “Ik dacht: f*ck!” Redactie

14 september 2020

15u31

Bron: AD 0 Eredivisie Zij die hadden ingezet op minuut 29 als die wanneer Arjen Robben in zijn grote rentree in de Eredivisie zou uitvallen, mogen zich rijk rekenen. Even na een luchtduel kon hij niet meer verder. Zwaar ontgoocheld moest Robben (36) zich tegen net PSV, ook een ex-club, laten wisselen. Liesblessure. Groningen-coach Danny Buijs: “Dat hij meteen naar huis ging, begrijp ik volkomen.”

Zijn aankomst in de Euroborg. Zijn eerste keer terug op het veld. Zijn opwarming. Alle camera’s waren gisteren gericht op Arjen Robben, de man die 20 jaar nadat hij zijn debuut maakte voor Groningen nu een comeback op de Nederlandse velden maakte. Maar niet langs de grote poort. Na een halfuur trok hij diep teleurgesteld het shirt uit, om het weg te gooien op een strook gras naast het veld. Voordat hij de spelerstunnel in dook, rukte hij ook de aanvoerdersband van zijn lijf.

De ontzetting in het stadion is voelbaar. Ook bij Buijs. “Dit is zo ongelooflijk sneu. Als je ziet hoeveel druk er op die jongen zijn schouders ligt. Hoe gedreven Arjen had toegewerkt naar deze eerste wedstrijd. Dan hoop je maar één ding: dat er juist niet dít gebeurt. Na de wissel is Arjen meteen naar huis gegaan. En dat begrijp ik volkomen. We gaan de komende dagen wel kijken hoe hij er zelf in zit. Het zal emotioneel enorm frustrerend zijn.’’

De start van Robben was nochtans veelbelovend. Zijn eerste balcontacten allemaal op de helft van PSV. Op papier speelde hij op rechts, maar in de praktijk was dat een centrale rol als één van de twee spitsen. Na een kwartier leek hij een eerste keer naar zijn lies te grijpen. Maar meteen perste Robben er daarna weer een sprintje uit. Als na 19 minuten een schot van Groningen net naast gaat rekte hij een paar seconden lang zijn beide kuiten. Tien minuten later komt het fatale moment. En verpest een liesblessure zijn grote droom. Voorlopig. “Laten we de exacte ernst van de blessure afwachten”, aldus Buijs nog.

Zelf kreeg Robben bij zijn presentatie afgelopen juni vragen over het risico snel uit te vallen. “Ik ben daar niet bang voor. Ik vind dat ik niks te verliezen heb. Mijn carrière is af, daar zit een mooie strik omheen. Dat ik dit nog doe, is extra, uit pure liefde voor mijn ‘cluppie’. Ik ga er vol voor en of het dan één wedstrijd wordt, of twee, of dat ik twee seizoenen blijf spelen: het is allemaal goed.’’