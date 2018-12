Dat heet dominantie: PSV en Ajax razen door Eredivisie met vooroorlogse cijfers Jonas Van De Veire

10 december 2018

08u21 0 Eredivisie De Eredivisie is dit seizoen de speeltuin van PSV en Ajax. Met vooroorlogse cijfers wervelen ze over de tegenstand. Het gevolg van een surplus aan talent en twee hongerige hoofdcoaches.

PSV: de p roductiefste ploeg van Europa

Overal waar Mark Van Bommel (41) als speler kwam, volgden successen. Die rode draad trekt hij momenteel door bij zijn trainersdebuut. Dertien opeenvolgende competitiezeges: geen coach kwam ooit met een beter rapport de Eredivisie binnen. De indrukwekkende reeks stopte uiteindelijk vorig weekend in Feyenoord, door een 2-1-nederlaag. Net als de bekeruitschakeling tegen RKC was het niet meer dan een accident de parcours. Deze week zetten de Eindhovenaren de uitschuiver onmiddellijk recht met een 6-0-demonstratie tegen Excelsior. Het maakte van PSV de productiefste ploeg in heel Europa, met een gemiddelde van meer dan 3,5 goals per wedstrijd.

