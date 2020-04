Dak AZ-stadion stortte in door samenloop van fouten: “Het was echt wachten tot deze constructie zou bezwijken” NVE

12 april 2020

17u55 3 Eredivisie Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft onderzocht wat de oorzaak kon zijn van Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft onderzocht wat de oorzaak kon zijn van de instorting van het AFAS-stadion van AZ in augustus van vorig jaar. Uit het rapport blijkt dat er meerdere fouten zijn gemaakt, gaande van fouten in het ontwerp tot zwakke plekken door eerdere stormen. Jarenlang liepen de supporters enorme risico’s.

Op 10 augustus 2019 zorgde een harde wind ervoor dat het AFAS Stadion van het Nederlandse AZ Alkmaar gedeeltelijk naar beneden kwam. Er vielen daarbij geen gewonden. De spelers van AZ trainden die dag vanwege de wind immers in hun indoorcomplex. In de tussentijd moest AZ enkele wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag afwerken, tot de herstellingen in december waren voltooid.

Nader onderzoek in opdracht van de club heeft nu uitgewezen dat die stevige rukwind niet de enige oorzaak was van de instorting. Zo bleek dat er in het ontwerp van het dak al fouten waren geslopen, namelijk dat er nagenoeg geen rekening was gehouden met de winddruk op het dak.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de lasverbindingen op het dak te dun waren uitgevoerd. Het dak was waarschijnlijk ook al verzwakt door eerdere gelijkaardige incidenten. Volgens de onderzoeksleider, Erik Middelkoop, heeft het publiek jarenlang blootgestaan aan enorme risico’s. “Het was echt wachten tot deze constructie zou bezwijken.”

