Cyriel Dessers is topschutter in Nederland: “Op dit moment denk ik niet eens na, het gaat vanzelf” DMM/NVE

01 december 2019

11u23 1 Eredivisie Topschutter zowaar. Cyriel Dessers is de laatste weken bijzonder goed bij schot. Ook tegen ADO Den Haag wist onze landgenoot twee keer te scoren voor Heracles. Dessers is met elf goals topschutter in Nederland. “Het zit wel goed met mijn zelfvertrouwen.”

Verse lucht doet soms goeie dingen met een mens. Cyriel Dessers verruilde afgelopen zomer FC Utrecht voor Heracles. Met succes. Onze landgenoot scoorde nu al 11 keer dit seizoen in de Eredivise, één goal meer dan in z’n twee jaar opgeteld bij Utrecht.

Dit weekend stond Dessers in de 4-0-overwinning tegen ADO Den Haag opnieuw twee keer op het scorebord. De ex-spits van Lokeren schoot zijn club daarmee naar een vijfde plaats in het klassement. Bovendien prijkt hij met z’n tiende en elfde goal van het seizoen op nummer één in de topschuttersstand voor Donyell Malen.

“Een teken dat we goed bezig zijn, zowel Heracles als ikzelf”, zei Dessers na de wedstrijd. “Met mijn zelfvertrouwen zit het wel goed op dit moment. Ik blijf staan en scoor goals. Op dit moment denk ik niet eens na in het strafschopgebied, het gaat vanzelf. Hopelijk houd ik dat nog een paar weken vast.”

Dessers is de eerste speler die zo veel goals scoorde in zijn eerste 15 wedstrijden voor Heracles. De spits komt daarmee weer boven water na twee moeilijke jaren bij Utrecht. Daarvoor was hij bij NAC Breda topschutter in de Nederlandse tweede klasse met 22 goals in 36 wedstrijden.

Onze landgenoot scoort bovendien niet alleen bij Heracles, hij laat ook scoren. Dessers was naast z’n elf goals ook al goed voor vijf assists. “Nee, ik heb geen concrete getallen in m’n hoofd. Het gaat goed, hopelijk komen er nog wat doelpunten bij. Welke spits wil dat nu niet?”

11 - No player has scored so many goals in his first 15 Eredivisie matches for @HeraclesAlmelo as Cyriel Dessers. Extraordinary. pic.twitter.com/3E5WyrJCbL OptaJohan(@ OptaJohan) link