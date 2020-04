Cyriel Dessers in de wolken met topschutterstitel in Nederland: “Trots dat ik naast een legende als Luc Nilis sta” JBE/AV/MXG

23 april 2020

Raymond Braine, Luc Nilis, Axel Lawarée, Björn Vleminckx, Kevin Mirallas en nu ook Cyriel Dessers. Zes Belgen die er al in geslaagd zijn topschutter te worden in een buitenlandse competitie. Sinds er gisteren werd beslist om de Eredivisie stop te zetten, mag Dessers zich die titel voor het seizoen 2019-2020 toe-eigenen. Met 15 rozen in 26 wedstrijden staat hij naast Steven Berghuis van Feyenoord. Het is een prijs die de Tongeraar koestert. “Het is heel speciaal om dit al op m’n 25ste te bereiken”, glundert hij. “Ik heb al veel mooie momenten meegemaakt, maar om nu topschutter te worden in een top-tien competitie in Europa is toch wel een heel mooie mijlpaal in mijn carrière.”

In de voetsporen van Nilis

Met deze topschutterstitel treedt Dessers in de voetsporen van landgenoten Björn Vleminckx en Luc Nilis. Vleminckx was de beste schutter van de Eredivisie in 2011, Nilis kroonde zich zelfs twee keer tot topscoorder, in 1996 en 1997. Dessers vindt het dan ook een enorm groot compliment om in één adem met het tweetal genoemd te worden en dan vooral met provinciegenoot Nilis. “Luc is zowel in België als in Nederland een levende legende. Het maakt me dan ook heel trots dat ik als jongen uit Tongeren daar nu ook naast sta.”

Normaal gezien zou onze landgenoot als topschutter gehuldigd worden en een bijpassende trofee ontvangen. Door het coronavirus lijkt dat er niet meteen van te komen en dat beseft Dessers maar al te goed. “Het voelt allemaal nog wat raar, want normaal gezien is het toch een heel speciaal moment dat je deelt met ploeggenoten en de supporters in het stadion. Nu zat ik gewoon in de zetel toen ik het nieuws kreeg. Ik denk ook dat ik het me pas zal realiseren op het moment dat ik die trofee krijg.”

Geen duidelijkheid over toekomst

Topschutter in Nederland, dan ben je automatisch toch grof wild op de transfermarkt? In normale omstandigheden wel, want het coronavirus lijkt ook de transfermarkt in de war te zullen sturen. Onze landgenoot kan dan ook nog niet met zekerheid zeggen waar zijn toekomst ligt. “Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, want het zal natuurlijk een heel vreemde zomer worden. Ik zie dat in heel wat landen en clubs transfers op dit moment geen prioriteit zijn. Het zal dus afwachten worden.”

Logische beslissing van kabinet

Het was voor Dessers z’n eerste seizoen bij Heracles. Hij ligt er nog onder contract tot medio 2022. Maar door de omstandigheden zou het zomaar kunnen dat hij z’n laatste match voor Heracles al heeft gespeeld. Toch kan onze landgenoot zich volledig vinden in de beslissing van het Nederlandse kabinet om de competitie stop te zetten. “Het zat er aan komen, zeker met berichtgeving van de afgelopen weken”, weet hij. “Ik zal het voetbal wel missen, maar al bij al is het gewoon een logische beslissing. Het is vooral goed dat er nu duidelijkheid is.”

Op dit moment trainen ook de clubs in Nederland nog niet en Dessers kan niet zeggen wanneer ze hem terug op de club verwachten. “Ik hoop in ieder geval dat we in de loop van mei of juni terug mogen trainen, al is het maar in kleine groepjes. Gewoon terug kunnen voetballen, zou al fijn zijn. Normaal gezien ben ik wel fan van duurlopen, maar nu begint het wel wat saai te worden.”

“Het is super pijnlijk om Lokeren zo te zien”

Tot slot liet Dessers nog even z’n licht schijnen op het faillissement van Sporting Lokeren, de club waar hij tussen 2014 en 2016 twee seizoenen speelde voor hij vertrok naar Nederland. “Het is super pijnlijk. Het is vreemd om te zien dat ik nu topschutter word en dat het met Lokeren zo goed als gedaan is. Jammer genoeg is het niet meteen een verrassing, maar het is vooral pijnlijk om te zien dat we vijf jaar geleden nog Europees speelden met een heel goede ploeg. Als je dan ziet waar de club nu staat, is dat ongelooflijk jammer.”



