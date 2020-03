Corona bij Ajax: club stuurt assistent-trainer die verjaardagsfeestje gaf preventief naar huis MC/ODBS

05 maart 2020

20u48 2 Eredivisie H et coronavirus is ook doorgedrongen in het Nederlandse voetbal, meer bepaald bij kampioen Ajax. Assistent-trainer Christian Poulsen moet voorlopig thuis blijven. Eerder vandaag raakte bekend dat de Deense oud-international Thomas Kahlenberg het virus afgelopen weekend in Amsterdam heeft opgelopen.

Kahlenberg, 47-voudig Deens international, was afgelopen vrijdag te gast op het verjaardagsfeestje van Poulsen, die sinds dit seizoen de assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax is. Poulsen was tot gisteren nog gewoon aanwezig bij de Amsterdammers. Zo was de Deen in het bekerduel met FC Utrecht, dat Ajax met 2-0 verloor, nog volledig bij de groep. De voormalige middenvelder heeft zelf niet het virus, voelt zich ook niet ziek, maar het is vanuit Ajax een preventieve maatregel om hem voorlopig thuis te houden. Dat geldt overigens ook voor twee andere stafleden.

In Denemarken zijn eerder vandaag drie spelers van de Deense voetbalclub Lyngby BK naar huis gestuurd omdat ze in contact zijn geweest met Thomas Kahlenberg, bij wie het coronavirus is vastgesteld en die momenteel in quarantaine vertoeft. Het gaat om Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen en Patrick da Silva.

Kahlenberg woonde afgelopen zondag de wedstrijd tussen Bröndby en Lyngby BK bij. Alle personen die hem de hand schudden of langer dan vijftien minuten met hem contact hadden, moesten zich telefonisch bij de club melden. Ook verschillende medewerkers van Bröndby zitten om die reden voorlopig in quarantaine, net als verdediger Joel Kabongo en hulptrainer Martin Retov.

