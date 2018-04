Club Brugge in zee met Roda JC? Allesbehalve concreet, enkel verkennende gesprekken Tomas Taecke

20 april 2018

12u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Eredivisie Nederlandse media berichten vandaag dat Clubvoorzitter Bart Verhaeghe het Nederlandse Roda JC zou overnemen, maar dat is momenteel niet aan de orde. Wel speurt blauw-zwart over de grenzen heen naar een interessante partner om mee samen te werken. Net als het Poolse Slask Wroclaw of het Deense Lyngby blijft het voorlopig ook wat Roda betreft bij verkennende gesprekken.

"Club onderzoekt verschillende pistes om sterker te worden", zo laat Verhaeghe verstaan. "We willen onze jonge talenten meer speelgelegenheid op een goed niveau bieden. Roda is wat dat betreft een optie, maar op dit moment is er helemaal niets concreet."

De interesse reikt voorlopig niet verder dan aftastende gesprekken. Gezien de precaire financiële situatie van de Limburgse eredivisieclub, lijkt het ook sterk dat Verhaeghe graten ziet in een overname van Roda. Daar is Frits Schrouff, die al meer dan 15 miljoen in de noodlijdende club heeft gepompt, nog steeds hoofdaandeelhouder. De Nederlander deed begin 2017 afstand van een deel van zijn aandelen aan de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev, maar die overname is na de arrestatie wegens witwaspraktijken van de zakenman on hold geplaatst.

Roda voerde eerder dit jaar in de zoektocht naar een overnemer gesprekken met Salar Azimi, de rijke Iraniër uit het televisieprogramma 'The Sky is the Limit', maar eigenaar Schrouff had onvoldoende geloof in het project. Korotaev gelooft op zijn beurt vanuit de gevangenis in Dubai dat hij Roda alsnog in handen zal krijgen, maar dat wordt een moeilijk verhaal. Roda kampt niet alleen met een aanzienlijk jaarlijks exploitatieverlies, ook kijkt het tegen een schuldenberg van ongeveer vijf miljoen euro aan.

Dat Club Brugge in Nederland op zoek gaat naar een partner om mee samen te werken, is dan wel weer relevant. Blauw-zwart zag de afgelopen jaren meerdere jonge spelers de grens oversteken richting Brabantse of Limburgse clubs uit de eredivisie of de Nederlandse Jupiler League, al dan niet op huurbasis en veelal met succes. Maar dat Verhaeghe de club vandaag of morgen zou overnemen, is op dit moment allesbehalve aan de orde.